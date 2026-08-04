Newell's vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Después del descanso del lunes, el plantel de la Lepra retoma las prácticas pensando en el choque del domingo frente a Defensa y Justicia

Tras un arranque con una semana de tres partidos casi al hilo y con rivales complicados donde la Lepra sumó casi el 50%, el plantel de Newell's tuvo este lunes su día de descanso pensando en la fecha 4 del Clausura, donde deberá viajar a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia.

Los dirigidos por Kudelka vuelven este martes a los entrenamientos, por la tarde, en Bella Vista y a puertas cerradas. Como en cada comienzo de semana, los puntos importantes para analizar de cara al rival de turno es conocer el panorama de los futbolistas que están con molestias o que ya vienen lesionados.

Con respecto al partido frente a Boca, los cañones apuntarán a observar detenidamente las molestias que mostró Matías Cóccaro en la segunda etapa y que lo obligaron a pedir la modificación para que ingresara Juan Ignacio Ramírez. En principio, el Zorro tendría una molestia y no estaría en peligro su presencia en Florencio Varela.

Sobre los demás lesionados, los que continúan en recuperación son Jerónimo Gómez Mattar (distensión) y Rodrigo Herrera (lesión en el codo producto de una caída en el entrenamiento) quienes también se perderían el encuentro ante Defensa y Justicia.

Panorama del mercado de pases

A esta hora y según pudo averiguar Ovación, el único futbolista que aún tiene posibilidades de poder desembarcar en el Parque de la Independencia, aunque las negociaciones no son sencillas, es Gonzalo Ríos, el volante de Independiente Rivadavia de Mendoza que este lunes sumó minutos con la camiseta de la Lepra mendocina.

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La dirigencia del conjunto cuyano esperaba jugar por la tercera fecha del Clausura, que terminó siendo derrota ante Sarmiento de Junín en condición de visitante por 2 a 1 para definir si cede o no a Ríos a Newell's. Aunque la dirigencia Leprosa ve difícil la llegada del mediocampista no pierden la expectativa de poder conceder algunos pedidos de Frank Kudelka.

Los demás futbolistas que tenían algún tipo de posibilidades de llegar y que estaban en la lista de inscriptos en el cierre del libro de pases como Nicolás Lamendola, Agustín García Basso y Ezequiel Ham a esta hora tienen negociaciones caídas. En definitiva, salvo Ríos, es poco factible que la Lepra agrande el plantel.