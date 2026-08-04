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Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Vecinos del edificio de Crespo al 500 donde ocurrió el crimen narraron lo vivido en una "noche horrible" donde "todo ocurrió muy rápido"

4 de agosto 2026 · 10:37hs
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Femicidio en barrio Agote. Débora Giuliana Bordón fue apuñalada en el cuello en el departamento de Crespo 516

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Femicidio en barrio Agote. Débora Giuliana Bordón fue apuñalada en el cuello en el departamento de Crespo 516

Los vecinos del edificio de Crespo 516, donde se registró el femicidio de Débora Giuliana Bordón, por el que está detenido como único autor material Axel Alejandro M., no salían de la conmoción a varias horas de ocurrido el hecho. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el muchacho de 23 años será imputado en los próximos días por la fiscal Anabel Cerutti.

Fuentes judiciales indicaron que la víctima y el detenido, quien fue apresado en la zona de Pellegrini y Sarmiento, tendrían una relación de pareja, pero aclararon que de acuerdo con el entrecruzamiento de datos que se realizó hasta ahora "surge que no hay denuncias penales previas entre ambos".

Mientras avanzan las primeras diligencias judiciales, los vecinos que se animaron a contar algo sobre el imputado y la víctima, coincidieron en que el muchacho hacía unos meses que se había mudado a ese departamento del primero piso, pero no estaban seguros de que la mujer fuera su pareja o de que al menos hayan tenido una relación estable.

Alaridos en pedido de auxilio

“Fue horrible. Hay una mujer muerta, una más dentro de las estadísticas de femicidio. Escuché los gritos y llamé a la policía. Todos los vecinos escucharon y todos salieron. Después de los gritos hubo silencio. La policía llegó al minuto y medio, y el muchacho yo no estaba más”, contó a LT8 Sandra, una habitante del edificio donde sucedió el femicidio.

La mujer contó que todo fue muy rápido. “Escuchamos los gritos, nos cambiamos en un minuto, salimos al pasillo y el hombre ya no estaba más. Una de las hipótesis es que escapó por el balcón. Escuchamos ruidos como de pisadas, pero nadie pensó que podía pasar algo así, nunca pensás que puede ser tu vecino”, sostuvo.

>> Leer más: Femicidio en barrio Agote: una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

La vecina confirmó que el departamento escenario del crimen era donde vivía Axel M. “Vivía ahí. Habrá llegado acá a finales del año pasado. Cada tanto se escuchaban ruidos como que rompía vidrios. Hace poco, lo vieron con los puños lastimados. Parece que venía con problemas, pero desconozco de qué índole. No tenía relación con los vecinos. Acá somos todos bastante unidos. De hecho, cuando escuchamos los gritos salimos todos a los pasillos para ver qué había pasado”.

Al momento de describir cómo eran esos pedidos de ayuda, la vecina precisó: “Eran alaridos, ruidos como que se rompían cosas. Ella gritaba ‘qué te hice yo” como para para que él se pusiera de determinada manera. Después se escuchó otro alarido y nada más, silencio”.

Cruce de balcón a balcón

“Al principio, no teníamos en claro de donde venían los gritos, porque escuchamos todo desde nuestros departamentos, pero cuando ya estábamos todos afuera y llegó la policía, nos dimos cuenta de que estábamos todos menos uno, que era donde ocurrió todo. Por una cuestión legal, la policía no podía ingresar salvo que escucharan gritos porque era una cuestión de propiedad privada. Nos tomaron declaraciones y cuando los policías estaban en la calle, unos vecinos tomaron el coraje de pasar de un balcón a otro para entrar y ver qué había pasado en el departamento. Así fue que uno de mis vecinos se asomó, vio la escena y empezó a gritar “la piba está muerta, la piba está muerta”.

Agustín, otro habitante del edificio, ratificó que a la una de la mañana “se empezaron a escuchar gritos. Una mujer decía: ‘Por favor, ¿por qué me hacés esto?’ ‘Auxilio, auxilio’. Hubo un tercer pedido de auxilio que fue desgarrador y después, un silencio total". Precisó: "Unos instantes previos, ya estábamos todos saliendo a los pasillos. Una vecina llamó a la policía, que llegó al instante. La policía no podía ingresar al departamento por cuestiones legales y un vecino decidió pasar de balcón a balcón. Yo lo acompañé y así encontramos el cuerpo. Ante eso eso la policía tuvo que actuar”.

Departamento cerrado

“El atacante ya no estaba, fue todo muy rápido, suponemos que huyó por el balcón porque la puerta estaba cerrada con llave desde adentro”, rememoró Agustín. El joven recordó que meses antes del femicidio, los vecinos “habían escuchado alguna que otra discusión, no de este nivel de violencia ni tampoco nos generaba las sospecha de que pudieran desencadenar en el algo así. Había un antecedente de discusión, pero no lo registramos porque tampoco teníamos claro de donde provenía. No conocía al agresor, no lo ví nunca. No tengo idea del vínculo que tenía con la mujer, a la que tampoco conocíamos. Fue una noche horrible, estuvimos todo el tiempo aportando datos a la policía”, añadió Agustín.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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