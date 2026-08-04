Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores El episodio ocurrió este lunes por la tarde. La visitante ocultó las sustancias ilícitas entre sus pertenencias pero fueron detectadas en un control rutinario 4 de agosto 2026 · 12:20hs

Santa Fe: parte del material incautado en al cárcel de Las Flores

Una mujer de 47 años fue detenida por intentar ingresar drogas a la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Personal del Servicio Penitenciario Provincial detectó que una visitante quería entrar al penal cocaína y marihuana. De inmediato, se comunicaron con efectivos de la la Subcomisaría 17ª, quien realizó la detención.

El hecho no causó asombro en la Unidad Penitenciaria N.º 2 ya que es un procedimiento habitual la reauisa de la visita y con frecuencia se detecta el intento de ingreso de estupefacientes.

El episodio ocurrió durante la tarde del lunes. Las sustancias ilícitas estaban ocultas entre las pertenencias de la visitante y, de acuerdo con las actuaciones, entre los elementos incautados había varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal de similares características a la marihuana, con un peso aproximado de 10 gramos, además de otros envoltorios con una sustancia pulverulenta de color blanco, en apariencia cocaína.

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Tras el procedimiento, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, al tiempo que tomó participación personal de la Sección Microtráfico, que quedó a cargo de las diligencias vinculadas con la identificación y el análisis de las sustancias secuestradas. Las actuaciones fueron labradas en la dependencia policial con jurisdicció. La mujer permaneció aprehendida a disposición de la Justicia, que deberá ahora determinar su situación procesal una vez incorporados los resultados periciales y el resto de las medidas investigativas.