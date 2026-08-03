City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

La plataforma lanzó una promoción que permitirá a un ganador y un acompañante asistir al Gran Premio de San Pablo 2026

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Del 27 de julio al 31 de agosto, los usuarios de City Center Online podrán participar por una experiencia única: vivir de cerca la Fórmula 1 en el Autódromo de Interlagos.

Los fanáticos del automovilismo tendrán la posibilidad de vivir una de las carreras más importantes del calendario mundial. City Center Online lanzó un sorteo que llevará a un ganador y un acompañante al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 , que se disputará el próximo 8 de noviembre en el Autódromo de Interlagos, Brasil.

La promoción, realizada junto a Familia Correa, estará vigente hasta el 31 de agosto y el ganador se conocerá el primero de septiembre , mediante un sorteo programado para las 16.

La experiencia contempla un viaje completo para dos personas al Gran Premio de San Pablo.

El premio incluye pasajes aéreos de ida y vuelta, traslados, cinco noches de alojamiento y entradas para los tres días del Gran Premio.

Los ganadores accederán a la Tribuna H del circuito de Interlagos, un sector con vista privilegiada a la tradicional S de Senna, una de las curvas más emblemáticas de la Fórmula 1.

Cómo participar del sorteo

Quienes deseen participar pueden consultar las bases y condiciones de la promoción en el sitio oficial de City Center Online.

La promoción está destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mensaje de Lotería de Santa Fe.