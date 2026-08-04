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Llega a Rosario "El alma de los clubes", la muestra fotográfica de Cultura AFA

La exposición recorre la identidad y la vida cotidiana de los clubes argentinos a través de imágenes. Se podrá visitar del 3 al 10 de agosto con entrada gratuita

4 de agosto 2026 · 09:42hs
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El alma de los clubes se podrá visitar durante una semana

"El alma de los clubes" se podrá visitar durante una semana

Los clubes no solo se viven durante los partidos. También están en los pasillos, en los vestuarios, en las tribunas vacías, en quienes abren las puertas cada mañana y en las historias que se construyen lejos del resultado del domingo. Esa es la mirada que propone "El alma de los clubes", la muestra fotográfica itinerante de Cultura AFA que desde este domingo desembarca en Rosario.

La exposición podrá visitarse del 3 al 10 de agosto en las instalaciones del Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell), ubicado en Pasaje Gould 861, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne una serie de imágenes que buscan retratar la dimensión social, cultural e identitaria de los clubes argentinos, poniendo el foco en aquellos momentos cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos, pero que forman parte de la esencia de cada institución.

Una mirada diferente sobre el fútbol

La muestra invita a recorrer escenas que van más allá del juego: la vida en los pasillos del estadio, los trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de los clubes, los socios, las familias y las emociones que atraviesan generaciones.

Desde Cultura AFA destacan que el objetivo es mostrar al fútbol como un espacio de encuentro, memoria y construcción comunitaria, rescatando el papel que cumplen los clubes como ámbitos de pertenencia e integración social.

>> Leer más: Cien años de vida de la Rosarina de Básquet: los más de 150 clubes que le dieron vida

"El alma de los clubes habita en lo cotidiano: en los pasillos del estadio, en la mirada de quien entra por primera vez a la cancha, en el eco de los cantos que no se olvidan", resume la presentación de la exposición.

Una muestra que recorre el país

Rosario será una nueva escala del recorrido federal de la exposición, que ya fue presentada en San Fernando, Santa Fe, Córdoba y también cruzó el océano para exhibirse en Bolonia, Italia.

En cada ciudad, la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre el arte y el deporte, invitando al público a compartir experiencias vinculadas con los clubes de barrio, las instituciones deportivas y la cultura futbolera.

La iniciativa forma parte del programa Cultura AFA, que impulsa distintas actividades para poner en valor el patrimonio cultural asociado al fútbol argentino.

Días y horarios

La muestra podrá visitarse:

  • Del 3 al 10 de agosto.
  • Lunes a viernes, de 10 a 12 y de 15 a 19.
  • Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell), Pasaje Gould 861.

La entrada es libre y gratuita.

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Además, las instituciones educativas y grupos interesados podrán coordinar visitas comunicándose previamente al +54 9 341 638-7516.

Más que una exposición sobre fútbol, "El alma de los clubes" propone un recorrido por las historias, los vínculos y las pequeñas escenas que hacen de los clubes uno de los espacios más representativos de la vida social argentina.

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