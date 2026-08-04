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Central acelera negociaciones por un lateral de Boca que jugó con Messi en Inter Miami

El Canalla busca una alternativa para la banda derecha de la defensa y está a un paso de cerrar un préstamo desde el Xeneize

4 de agosto 2026 · 14:13hs
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Marcelo Weigandt podría cerrar su llegada a Central en las próximas horas.

Marcelo Weigandt podría cerrar su llegada a Central en las próximas horas.

Rosario Central se sigue moviendo en el mercado de pases y busca una alternativa para el lateral derecho de la defensa, que el domingo pasado sufrió la expulsión de Emanuel Coronel durante la victoria 1-0 ante River. Por eso, según pudo averiguar Ovación, la dirigencia canalla avanza para cerrar la llegada de Marcelo Weigandt.

El defensor de 26 años está cerca de acordar su arribo a Arroyito cedido a préstamo y con opción de compra desde Boca, donde perdió terreno en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

El Chelo, que debutó con el Xeneize en 2018 y pasó por Gimnasia e Inter de Miami, donde fue compañero nada más ni nada menos que de Lionel Messi hasta finales de 2025, le brindaría al DT Jorge Almirón otra opción en la banda derecha. Cuando no estuvo Coronel en cancha, Ignacio Ovando fue quien ocupó temporalmente el puesto.

Refuerzo necesario para Central

Cabe destacar que la llegada del defensor de Boca comenzó a gestionarse luego de la caída del pase de Braian Aguirre desde Internacional de Brasil, quien no superó la revisación médica y se frustó el acuerdo entre los clubes.

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Ante la falta de alternativas, la dirigencia canalla se trabaja a rápidamente para sellar un nuevo refuerzo. Weigandt, bajo las órdenes de Claudio Úbeda, disputó 16 partidos en el primer semestre del año, entre el torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

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