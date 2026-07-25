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De la Cordillera a la Patagonia: cinco formas de vivir la nieve en Argentina

Cerro Catedral, La Hoya, Chapelco, Cerro Castor y Las Leñas muestran distintas caras del invierno: desde estaciones con gran infraestructura hasta naturaleza

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de julio 2026 · 07:00hs
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La Patagonia argentina es una de las regiones donde la montaña es la verdadera protagonista.

La Patagonia argentina es una de las regiones donde la montaña es la verdadera protagonista.

En la temporada invernal, la Cordillera de los Andes cambia de paisaje y se convierte en escenario de una de las experiencias más buscadas por los amantes de la nieve. Pero Argentina no tiene un único destino de esquí: desde grandes centros con infraestructura internacional hasta rincones más tranquilos rodeados de naturaleza, el país ofrece distintas maneras de disfrutar la montaña.

La geografía permite elegir entre propuestas muy diferentes: esquiar frente a un lago patagónico, deslizarse con la vista puesta en el fin del mundo o alcanzar más de 3.000 metros de altura en busca de pendientes desafiantes. Cada centro tiene su propia identidad y una forma particular de vivir el invierno.

Cerro Catedral: la gran montaña argentina

Ubicado en San Carlos de Bariloche, Cerro Catedral es el centro de esquí más grande de Sudamérica y uno de los destinos invernales más reconocidos del país. Su combinación de infraestructura, variedad de pistas y servicios lo convirtió en un clásico tanto para quienes se inician en el esquí como para deportistas experimentados.

Con más de 120 kilómetros de pistas, medios de elevación modernos y una amplia oferta gastronómica, permite pasar de una jornada intensa sobre la nieve a disfrutar de la vida urbana de Bariloche, con sus restaurantes, cervecerías y paisajes a orillas del lago Nahuel Huapi.

La Hoya: el secreto mejor guardado de la nieve patagónica

A pocos kilómetros de Esquel, en Chubut, La Hoya ofrece una experiencia diferente. Su particular orientación, en forma de anfiteatro natural, permite conservar la nieve durante más tiempo y mantener una excelente calidad de nieve polvo incluso avanzada la temporada.

Menos masivo que otros centros, es una alternativa ideal para quienes buscan esquiar con tranquilidad, rodeados por un paisaje patagónico y con una propuesta más cercana al espíritu de montaña.

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Chapelco: esquiar entre bosques, lagos y volcanes

En San Martín de los Andes, Chapelco tiene uno de los escenarios más atractivos de la Argentina. Las vistas al volcán Lanín y al lago Lácar acompañan una propuesta que combina deporte, naturaleza y servicios. Con pistas para distintos niveles, infraestructura renovada y actividades para quienes no esquían, es un destino especialmente elegido por familias y parejas que buscan sumar descanso y aventura en un mismo viaje.

Cerro Castor: nieve hasta el fin del mundo

En Ushuaia, Cerro Castor propone una experiencia difícil de repetir: esquiar en el centro más austral del planeta con el Canal Beagle como parte del paisaje.

Su ubicación permite una de las temporadas más extensas del país, desde junio hasta octubre, con nieve de calidad y pistas para todos los niveles. La posibilidad de combinar montaña, bosques fueguinos y la energía única de Ushuaia convierte a este destino en una experiencia que va mucho más allá del esquí.

Las Leñas: adrenalina en la alta montaña

En Mendoza, Las Leñas mantiene su lugar como uno de los grandes nombres del esquí argentino, especialmente entre quienes buscan desafíos más exigentes. Ubicado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, es reconocido por sus pendientes, sus posibilidades de fuera de pista y sus condiciones ideales para esquiadores avanzados.

Con alojamiento dentro del complejo y servicios orientados al deporte, sigue siendo una referencia para quienes llegan a la montaña en busca de adrenalina.

Más allá del nivel de experiencia o del estilo de viaje, Argentina ofrece una certeza: la nieve puede disfrutarse de muchas maneras. En una gran estación rodeada de servicios, en un pueblo patagónico más tranquilo o frente a algunos de los paisajes más impactantes del continente, cada montaña propone su propia aventura. Para ver más opciones de viajes a destinos de la Patagonia hacer click en el siguiente enlace.

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