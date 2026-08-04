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TECHO Argentina avanza hacia un nuevo modelo de vivienda sostenible

La construcción de las primeras viviendas a partir de un proceso de innovación en el barrio Piamonte marcó un hito para TECHO Rosario.

Candela Martorell

Por Candela Martorell

4 de agosto 2026 · 14:17hs
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La nueva vivienda integra innovación y progresividad.

La nueva vivienda integra innovación y progresividad.

Entre el 26 y el 28 de junio, más de 120 voluntarios provenientes de Rosario, Buenos Aires y Mendoza trabajaron junto a las familias del barrio Piamonte para construir nueve viviendas. Este nuevo modelo busca responder al déficit habitacional con soluciones más resilientes para acompañar el crecimiento de las familias en el tiempo y enfrentar los desafíos del cambio climático.

En Argentina, las consecuencias de la crisis climática no afectan a todos por igual. Mientras las olas de calor, las inundaciones y las tormentas extremas se intensifican, son las familias que viven en barrios populares quienes enfrentan las peores consecuencias. Las cifras reflejan la magnitud de esta realidad. Más de 300.000 familias argentinas viven sobre pisos de tierra, siete de cada diez barrios populares están expuestos al menos a un factor de riesgo ambiental y, en promedio, las personas que habitan estos barrios viven 11 años menos que el resto de la población.

Detrás de estos números hay hogares donde cada lluvia implica el riesgo de perderlo todo, cada ola de calor vuelve insoportables las temperaturas interiores y cada invierno profundiza las condiciones de vulnerabilidad. "La desigualdad climática tiene territorio y son las familias de los barrios más vulnerables las que sufren con más fuerza cada ola de calor, cada helada, cada inundación o cada tormenta", resume María Delia Porta, directora del Centro de Investigación e Innovación Social de TECHO Argentina.

Frente a este escenario, la organización desarrolló un nuevo modelo de vivienda que busca transformar la respuesta habitacional desde una perspectiva de innovación, sostenibilidad y adaptación climática. Se trata de una vivienda modular que ofrece 18 metros cuadrados habitables desde el primer día y que puede crecer progresivamente hasta alcanzar los 36 metros cuadrados o más, acompañando las necesidades y posibilidades de cada familia.

Más de 120 voluntarios participaron de la última construcción en el barrio Piamonte de Rosario.

Más de 120 voluntarios participaron de la última construcción en el barrio Piamonte de Rosario.

El concepto de progresividad es uno de los principales diferenciales del modelo. La vivienda no se concibe como una solución definitiva e inmóvil, sino como una estructura capaz de evolucionar. Cada módulo permite incorporar nuevas habitaciones, mejorar el aislamiento térmico según las características climáticas de cada región e integrar instalaciones eléctricas previstas desde el diseño original, sin necesidad de intervenciones complejas.

Puede construirse en apenas dos días, utilizando mano de obra no especializada y sin maquinaria pesada, lo que reduce significativamente los costos y facilita su escalabilidad. Al mismo tiempo, emplea materiales duraderos y eficientes, una práctica frecuente que incrementa tanto los residuos como el consumo de recursos.

El diagnóstico realizado por TECHO a partir del seguimiento del modelo anterior de viviendas construidas por la organización evidenció una realidad compartida por muchas familias: la necesidad de adaptar y ampliar sus hogares con el paso del tiempo. Según datos internos, cuatro de cada diez familias realizaron mejoras durante los primeros tres meses de haber recibido la vivienda y siete de cada diez lo hicieron dentro del primer año, utilizando recursos propios. Estos hallazgos fueron el punto de partida para impulsar un nuevo proceso de innovación, orientado a desarrollar una vivienda que incorpore la progresividad desde su diseño y acompañe de manera más eficiente las necesidades de crecimiento y transformación de cada familia.

"Rosario tiene una deuda histórica con los barrios populares y la última construcción fue una respuesta concreta a eso. Llevamos casi una década en el barrio Piamonte porque sabemos que la transformación se construye con las familias, desde adentro. Este nuevo modelo de vivienda no es solo un cambio técnico que mejora la calidad de vida, sino que permite que las familias puedan progresar su hogar", destacó Mariana Lastorta, directora general de TECHO Rosario.

En un contexto donde el cambio climático profundiza las desigualdades existentes, garantizar una vivienda adecuada deja de ser únicamente una política habitacional para convertirse también en una estrategia de adaptación climática. Porque cuando una casa protege del calor extremo, resiste las lluvias y puede crecer junto a quienes la habitan, no solo ofrece un techo: construye resiliencia, reduce brechas y abre la puerta a un futuro más justo.

Para contactarte con TECHO, sumarte al voluntariado, hacer una donación y apoyar el trabajo en más de 80 barrios de Argentina. Podés escribir por Instagram a @comunidadtecho_rosario y a nivel nacional a @techo_argentina. Para otras propuestas de colaboración podes escribir al correo: [email protected].

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