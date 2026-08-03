Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, habló de la decisión consensuada con el club

"El mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo", dijo Angelini sobre la bandera que apareció en el Coloso Marcelo Bielsa

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe , Federico Angelini, se refirió hoy a la situación vivida ayer en el estadio de Newell’s Old Boys donde minutos antes del partido con Boca alguien colgó una bandera con un mensaje contra de la ley de tierras que se debatirá en el Congreso Nacional.

"Las tierras no se venden, las tierras se defienden" , decía el “trapo” que fue colgado a lo largo de la tribuna “Maxi Rodríguez” del Coloso Marcelo Bielsa, y que fue retirado por las autoridades encargadas del operativo de seguridad.

En una conferencia de prensa realizada este lunes a la mañana en la sede local de Gobernación, Angelini fue consultado sobre la decisión que se tomó de retirar la bandera que contenía un mensaje claramente político, pero que no deslizaba ninguna cuestión agresiva ni violenta.

Al ser consultado puntualmente por los motivos por los que la bandera fue quitada de ese lugar, Angelini respondió: “En todos los operativos de seguridad existe un minuto cero en los espectáculos deportivos. En ese momento se analizan todos los elementos que están en el estadio. En ese marco, se encontró esa bandera, cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo. Entonces, la Dirección Provincial de Espectáculos y el Club Newell’s Old Boys definieron que correspondía sacar esa bandera”.

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El funcionario del Gobierno provincial argumentó que el mensaje que exhibía la bandera “no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo. En todos los operativos hay un minuto cero, que es cuando se realiza la última inspección antes de que ingresen los espectadores al estadio. En ese momento se encontró la bandera y a partir de ese momento se decidió quitarla. No tenía nada que ver en el contexto de un partido de fútbol. No tenemos información sobre cómo llegó la bandera a esa tribuna”.

Cómo fue el operativo en torno a la bandera en Newell's

Un operativo de requisa realizado ayer a la tarde en las instalaciones del Coloso derivó en el secuestro de una bandera que contenía una leyenda en contra de la Ley de Tierras. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Explosivos de la Policía provincial, en el marco de los controles habituales previos a los eventos que se desarrollan en el estadio.

El episodio se registró pasadas las 14.15, cuando el personal policial que realizaba tareas de inspección preventiva en la bandeja superior de la platea doble detectó la presencia de una insignia de color blanco con letras negras. En la tela se podía leer de manera clara la consigna: "Las tierras no se venden las tierras se defienden".

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades superiores, desde donde se impartió la orden inicial de retirar el elemento y entregarlo al intendente del estadio.

Dónde quedó incautada la bandera

Sin embargo, horas más tarde, la situación judicial y administrativa del objeto cambió por directivas ministeriales. Cerca de las 18:30, y a raíz de una nueva orden emanada directamente desde el Ministerio de Seguridad, los efectivos procedieron al secuestro formal de la bandera que había sido colapsada en las tribunas del Coloso del Parque.

El mensaje inscripto en el "trapo" hace alusión a lo que ocurrirá el próximo jueves. Ese día el Senado nacional volverá a quedar en el centro de una disputa que desborda los límites del Congreso. El oficialismo intentará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa cuyo capítulo más conflictivo elimina las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.