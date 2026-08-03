La Capital | Ovación | bandera

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, habló de la decisión consensuada con el club

3 de agosto 2026 · 10:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bandera contra la ley de tierras en Newells. La colgaron ayer en el estadio Coloso Marcelo Bielsa

Foto: redes sociales

Bandera contra la ley de tierras en Newell's. La colgaron ayer en el estadio Coloso Marcelo Bielsa
El mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

"El mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo", dijo Angelini sobre la bandera que apareció  en el Coloso Marcelo Bielsa

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, Federico Angelini, se refirió hoy a la situación vivida ayer en el estadio de Newell’s Old Boys donde minutos antes del partido con Boca alguien colgó una bandera con un mensaje contra de la ley de tierras que se debatirá en el Congreso Nacional.

"Las tierras no se venden, las tierras se defienden", decía el “trapo” que fue colgado a lo largo de la tribuna “Maxi Rodríguez” del Coloso Marcelo Bielsa, y que fue retirado por las autoridades encargadas del operativo de seguridad.

En una conferencia de prensa realizada este lunes a la mañana en la sede local de Gobernación, Angelini fue consultado sobre la decisión que se tomó de retirar la bandera que contenía un mensaje claramente político, pero que no deslizaba ninguna cuestión agresiva ni violenta.

Al ser consultado puntualmente por los motivos por los que la bandera fue quitada de ese lugar, Angelini respondió: “En todos los operativos de seguridad existe un minuto cero en los espectáculos deportivos. En ese momento se analizan todos los elementos que están en el estadio. En ese marco, se encontró esa bandera, cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo. Entonces, la Dirección Provincial de Espectáculos y el Club Newell’s Old Boys definieron que correspondía sacar esa bandera”.

>> Leer más: Secuestran en el Coloso una bandera en contra de la Ley de Tierras

El funcionario del Gobierno provincial argumentó que el mensaje que exhibía la bandera “no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo. En todos los operativos hay un minuto cero, que es cuando se realiza la última inspección antes de que ingresen los espectadores al estadio. En ese momento se encontró la bandera y a partir de ese momento se decidió quitarla. No tenía nada que ver en el contexto de un partido de fútbol. No tenemos información sobre cómo llegó la bandera a esa tribuna”.

Cómo fue el operativo en torno a la bandera en Newell's

Un operativo de requisa realizado ayer a la tarde en las instalaciones del Coloso derivó en el secuestro de una bandera que contenía una leyenda en contra de la Ley de Tierras. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Explosivos de la Policía provincial, en el marco de los controles habituales previos a los eventos que se desarrollan en el estadio.

El episodio se registró pasadas las 14.15, cuando el personal policial que realizaba tareas de inspección preventiva en la bandeja superior de la platea doble detectó la presencia de una insignia de color blanco con letras negras. En la tela se podía leer de manera clara la consigna: "Las tierras no se venden las tierras se defienden".

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades superiores, desde donde se impartió la orden inicial de retirar el elemento y entregarlo al intendente del estadio.

Dónde quedó incautada la bandera

Sin embargo, horas más tarde, la situación judicial y administrativa del objeto cambió por directivas ministeriales. Cerca de las 18:30, y a raíz de una nueva orden emanada directamente desde el Ministerio de Seguridad, los efectivos procedieron al secuestro formal de la bandera que había sido colapsada en las tribunas del Coloso del Parque.

El mensaje inscripto en el "trapo" hace alusión a lo que ocurrirá el próximo jueves. Ese día el Senado nacional volverá a quedar en el centro de una disputa que desborda los límites del Congreso. El oficialismo intentará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa cuyo capítulo más conflictivo elimina las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Noticias relacionadas
malvinas, presente en el futbol argentino: la bandera de la seleccion copo las canchas del pais

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Los hinchas del Millonario silbaron al equipo e insultaron a los dirigentes.

River: volvieron los gritos, los insultos y los cuestionamientos al técnico y la dirigencia

Tim Payne debutó y anotó su primer gol con Olimpia de Paraguay.

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Jeremías Ledesma durante la entrada en calor en el estadio Monumental

Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: "Nos salió lo que habíamos preparado"

Ver comentarios

Las más leídas

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Lo último

River: volvieron los gritos, los insultos y los cuestionamientos al técnico y la dirigencia

River: volvieron los gritos, los insultos y los cuestionamientos al técnico y la dirigencia

El gobierno otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

El gobierno otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, habló de la decisión consensuada con el club

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe
La ciudad

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Ovación
Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay
Ovación

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: Nos salió lo que habíamos preparado

Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: "Nos salió lo que habíamos preparado"

Policiales
Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

La Ciudad
Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos
Política

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Milei redobló su ataque contra Lula: Es un ladrón, un corrupto y un presidiario
Política

Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente
Salud

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
La Ciudad

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas
La Ciudad

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario
La Ciudad

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos
Policiales

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones
Política

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario
Política

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi
La Ciudad

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín
La Ciudad

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín