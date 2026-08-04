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Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

El Bicho se presentó en Arroyo Seco esta mañana, pero le comunicó a Almirón que no entrenará para que el Canalla acepte la propuesta de América

4 de agosto 2026 · 11:54hs
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Jaminton Campaz no entrenó con el plantel de Central tras la propuesta de América de México.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jaminton Campaz no entrenó con el plantel de Central tras la propuesta de América de México.

Jaminton Campaz es uno de los jugadores más queridos de Rosario Central desde su llegada en 2023 y, tras ser una de las figuras del triunfo ante River el domingo pasado, es pretendido por América de México, que presentó una propuesta formal para comprar su pase.

El colombiano se presentó esta mañana al entrenamiento del plantel canalla en Arroyo Seco, pero le comunicó al director técnico Jorge Almirón que no trabajará con el resto de sus compañeros. ¿El motivo? El Bicho pretende que Central acepte la propuesta de parte de América por la compra de su pase.

A los dirigentes no les conforma el monto que proponen los mexicanos para cerrar la operación, por lo que las negociaciones no llegaron a buen puerto. Además, tampoco consideran que sea el momento oportuno para concretar la transferencia, ya que el conjunto de Arroyito disputará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores la próxima semana.

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Después de comunicarle su decisión a Almirón y su cuerpo técnico, el futbolista colombiano se retiró del predio de Arroyo Seco sin entrenar.

>> Leer más: Almirón y Cantizano, o cómo dar vuelta la página ganando el partido que había que ganar

Según pudo averiguar Ovación, la decisión de Campaz generó un lógico conflicto que, en principio, solo se resolvería con una mejora de la propuesta económica de parte de América para adquirir el pase del volante ofensivo, quien disputó el último Mundial con la selección de Colombia.

Con esta medida, el Bicho busca forzar una salida que desde el club no están dispuestos a aceptar, al menos en las condiciones actuales. Por el momento, las cifras de la propuesta del club mexicano y de lo que pretende Central aún no trascendieron.

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