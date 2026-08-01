Cuatro escenarios para disfrutar el Caribe dominicano

Catalonia Hotels & Resorts cuenta con propiedades en Punta Cana, Bayahíbe, La Romana y Santo Domingo, con propuestas adaptadas a familias, parejas y viajeros

El hotel es ideal para quienes buscan combinar descanso, gastronomía y experiencias en República Dominicana.

República Dominicana ofrece muchas maneras de disfrutar el Caribe: días de descanso frente al mar, vacaciones en familia, escapadas en pareja o viajes que combinan playa, naturaleza e historia. Para acompañar esas distintas experiencias, Catalonia Hotels & Resorts cuenta con propiedades ubicadas en algunos de los destinos más destacados del país.

La propuesta de la cadena se adapta a diferentes estilos de viajeros, con resorts en Punta Cana , Bayahíbe, La Romana y Santo Domingo, cuatro escenarios que permiten descubrir distintas caras del destino.

Para quienes llegan buscando la imagen clásica del Caribe, Punta Cana reúne playas de arena clara, aguas cálidas y una amplia variedad de actividades. Allí, Catalonia Hotels & Resorts ofrece dos propuestas diferenciadas.

Catalonia Bávaro Beach está pensado para familias y viajeros que buscan combinar descanso y entretenimiento en un mismo lugar. Su formato All Inclusive reúne una variada propuesta gastronómica, actividades para todas las edades y espacios que invitan a disfrutar tanto de la playa como de los jardines tropicales y las instalaciones del resort.

A pocos pasos, Catalonia Royal Bávaro propone una experiencia exclusiva para adultos. El resort entrelaza tranquilidad, gastronomía y servicios premium frente al mar, con espacios pensados para parejas y viajeros que buscan una estadía más relajada. Sus habitaciones de categorías superiores, restaurantes a la carta y piscinas completan una propuesta donde el descanso es protagonista.

Además, quienes se alojan en Royal Bávaro pueden acceder a las instalaciones de Catalonia Bávaro Beach, ampliando las alternativas durante la estadía.

Otra forma de vivir Dominicana

En Bayahíbe y La Romana aparece una versión más tranquila de República Dominicana, con playas de aguas transparentes y un ritmo más pausado. Allí se encuentran Catalonia Bayahíbe y Catalonia Royal La Romana.

Catalonia Bayahíbe es una opción ideal para familias, con ubicación frente al mar y una propuesta que combina descanso y actividades. En tanto, Catalonia Royal La Romana, exclusivo para adultos, suma una experiencia más sofisticada, con una gastronomía cuidada y acceso a las instalaciones del complejo vecino.

La zona también es un excelente punto de partida para conocer algunos de los paisajes naturales más reconocidos del país, como Isla Saona.

Del mar a la historia

Quienes quieran sumar cultura al viaje pueden elegir Catalonia Santo Domingo, ubicado frente al Caribe y cercano a la Zona Colonial. Su ubicación permite combinar recorridos por la ciudad histórica con el confort de un hotel moderno.

Con propuestas para distintos perfiles de viajeros, Catalonia Hotels & Resorts acompaña las diferentes formas de descubrir República Dominicana: desde unas vacaciones de playa y descanso hasta una experiencia que suma naturaleza, cultura y gastronomía.