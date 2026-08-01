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Cuatro escenarios para disfrutar el Caribe dominicano

Catalonia Hotels & Resorts cuenta con propiedades en Punta Cana, Bayahíbe, La Romana y Santo Domingo, con propuestas adaptadas a familias, parejas y viajeros

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de agosto 2026 · 07:00hs
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El hotel es ideal para quienes buscan combinar descanso

El hotel es ideal para quienes buscan combinar descanso, gastronomía y experiencias en República Dominicana.

República Dominicana ofrece muchas maneras de disfrutar el Caribe: días de descanso frente al mar, vacaciones en familia, escapadas en pareja o viajes que combinan playa, naturaleza e historia. Para acompañar esas distintas experiencias, Catalonia Hotels & Resorts cuenta con propiedades ubicadas en algunos de los destinos más destacados del país.

La propuesta de la cadena se adapta a diferentes estilos de viajeros, con resorts en Punta Cana, Bayahíbe, La Romana y Santo Domingo, cuatro escenarios que permiten descubrir distintas caras del destino.

Punta Cana, el Caribe en versión completa

Para quienes llegan buscando la imagen clásica del Caribe, Punta Cana reúne playas de arena clara, aguas cálidas y una amplia variedad de actividades. Allí, Catalonia Hotels & Resorts ofrece dos propuestas diferenciadas.

Catalonia Bávaro Beach está pensado para familias y viajeros que buscan combinar descanso y entretenimiento en un mismo lugar. Su formato All Inclusive reúne una variada propuesta gastronómica, actividades para todas las edades y espacios que invitan a disfrutar tanto de la playa como de los jardines tropicales y las instalaciones del resort.

A pocos pasos, Catalonia Royal Bávaro propone una experiencia exclusiva para adultos. El resort entrelaza tranquilidad, gastronomía y servicios premium frente al mar, con espacios pensados para parejas y viajeros que buscan una estadía más relajada. Sus habitaciones de categorías superiores, restaurantes a la carta y piscinas completan una propuesta donde el descanso es protagonista.

Además, quienes se alojan en Royal Bávaro pueden acceder a las instalaciones de Catalonia Bávaro Beach, ampliando las alternativas durante la estadía.

Otra forma de vivir Dominicana

En Bayahíbe y La Romana aparece una versión más tranquila de República Dominicana, con playas de aguas transparentes y un ritmo más pausado. Allí se encuentran Catalonia Bayahíbe y Catalonia Royal La Romana.

Catalonia Bayahíbe es una opción ideal para familias, con ubicación frente al mar y una propuesta que combina descanso y actividades. En tanto, Catalonia Royal La Romana, exclusivo para adultos, suma una experiencia más sofisticada, con una gastronomía cuidada y acceso a las instalaciones del complejo vecino.

La zona también es un excelente punto de partida para conocer algunos de los paisajes naturales más reconocidos del país, como Isla Saona.

Del mar a la historia

Quienes quieran sumar cultura al viaje pueden elegir Catalonia Santo Domingo, ubicado frente al Caribe y cercano a la Zona Colonial. Su ubicación permite combinar recorridos por la ciudad histórica con el confort de un hotel moderno.

Con propuestas para distintos perfiles de viajeros, Catalonia Hotels & Resorts acompaña las diferentes formas de descubrir República Dominicana: desde unas vacaciones de playa y descanso hasta una experiencia que suma naturaleza, cultura y gastronomía.

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