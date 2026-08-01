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La Unión Europea avanza para eliminar el cobro del equipaje de mano

La reforma busca transparentar tarifas y fortalecer los derechos de los pasajeros. También suma reglas sobre cancelaciones, demoras y asignación de asientos

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de agosto 2026 · 07:00hs
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La Unión Europea busca prohibir cobros adicionales por equipaje de mano hasta siete kilos.

La Unión Europea busca prohibir cobros adicionales por equipaje de mano hasta siete kilos.

Viajar dentro de Europa podría resultar más sencillo y transparente en los próximos meses. La Unión Europea alcanzó un acuerdo político para impedir que las aerolíneas cobren un cargo adicional por el equipaje de mano, una práctica habitual entre muchas compañías, especialmente las de bajo costo.

La reforma establece que los pasajeros podrán llevar sin costo una valija de cabina de hasta siete kilos, además de un bolso o mochila que pueda ubicarse debajo del asiento delantero. El precio informado al momento de comprar el pasaje deberá incluir ese equipaje, evitando cargos que hoy suelen aparecer durante el proceso de reserva.

El acuerdo, alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, busca unificar criterios entre las distintas compañías, mejorar la transparencia de las tarifas y reforzar los derechos de los viajeros. Antes de entrar en vigor, sin embargo, el texto todavía deberá superar la revisión jurídica y lingüística y recibir la aprobación formal de ambas instituciones.

Más derechos para los pasajeros

La iniciativa incorpora además una serie de medidas destinadas a mejorar la experiencia de quienes viajan en avión dentro del bloque europeo. Entre las principales novedades figuran:

  • Fin del "no-show": las aerolíneas no podrán impedir el embarque en el vuelo de regreso cuando el pasajero no haya utilizado el tramo de ida.
  • Asientos sin costo adicional: las familias y las personas con movilidad reducida tendrán derecho a viajar juntas sin pagar un extra por la asignación de asientos.
  • Respuesta a los reclamos: las compañías deberán responder las solicitudes de compensación en un plazo máximo de 30 días, ya sea para aceptarlas o explicar los motivos de un eventual rechazo.

Otra de las modificaciones apunta a reforzar las compensaciones económicas para quienes sufran demoras importantes o cancelaciones comunicadas con menos de 14 días de anticipación.

Los montos previstos serán:

  • 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.
  • 400 euros para trayectos de hasta 3.500 kilómetros o vuelos dentro de la Unión Europea.
  • 600 euros para las rutas de mayor distancia.

Además, cuando una compañía cancele un vuelo deberá ofrecer una alternativa de viaje dentro de las tres horas siguientes. Si no lo hace, el pasajero podrá organizar su propio traslado y reclamar posteriormente un reintegro de hasta el 400 % del valor original del pasaje.

Resistencia de las aerolíneas de bajo costo

Las compañías low cost fueron las primeras en cuestionar la reforma, ya que buena parte de sus ingresos proviene precisamente de los servicios adicionales que ofrecen a los pasajeros.

Uno de los casos más visibles es Ryanair, que durante 2024 obtuvo unos 4.700 millones de euros por conceptos como equipaje, selección de asientos y otros servicios complementarios. Su director ejecutivo, Michael O'Leary, calificó la iniciativa como una medida que encarecerá artificialmente las tarifas y reducirá la competitividad de las aerolíneas europeas.

Más allá de esas críticas, el acuerdo representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de derechos de los pasajeros y busca establecer reglas comunes para un mercado aéreo donde las políticas sobre equipaje y servicios adicionales suelen variar de una compañía a otra.

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