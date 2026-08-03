Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Una medida de fuerza de los prácticos de la navegación fluvial mantiene frenado el comercio exterior a lo largo de la hidrovía como respuesta al decreto presidencial 690/2026, que desreguló la actividad y busca reducir el "costo argentino".
El decreto de desregulación del asesoramiento de navegación desató el reclamo de las empresas de practicaje. Agroexportadoras piden retomar la actividad
Una medida de fuerza de los prácticos de la navegación fluvial mantiene frenado el comercio exterior a lo largo de la hidrovía como respuesta al decreto presidencial 690/2026, que desreguló la actividad y busca reducir el "costo argentino".
Desde la 0 hora del pasado domingo 2 de agosto, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas se encuentra sumergida en una profunda crisis logística sin comercialización de granos, productos y combustibles.
La paralización de la Hidrovía y de los principales puertos del país es la respuesta directa de los profesionales del sector a una normativa del gobierno, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reemplaza el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 para imponer una profunda desregulación de la actividad.
Vale aclarar que los prácticos son aquellos que asesoran a los capitanes en las maniobras de ingreso y egreso de la vía navegable, canales y puertos al tener conocimiento local del río y sus complejidades.
Desde la agroindustria, la Cámara Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales y Granos (CEC), salieron rápidamente a mostrar su preocupación porque proyectan un impacto directo en la navegación y por lo tanto en el ingreso y circulación de los barcos.
Esta función ahora, a través de decreto, la tiene la Prefectura y por eso entraron en conversaciones con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y con la propia Prefectura para generar algún marco de diálogo con los prácticos.
Según usuarios de la vía navegable el comercio exterior está totalmente paralizado a este lunes al mediodía y creen que la situación se puede agravar hora a hora.
El nuevo marco legal elimina las restricciones históricas que el gobierno nacional considera "obsoletas", permitiendo que los prácticos sean contratados libremente como profesionales independientes y eliminando los límites en la cantidad de profesionales que pueden inscribirse en los registros de la Prefectura Naval Argentina.
Además, la norma redefine las condiciones de obligatoriedad para el tránsito; por ejemplo, en el Río Paraná, el servicio es mandatorio para buques que superen los 150 metros de eslora o los 6,40 metros (21 pies) de calado.
El gobierno, a través del ministro de Desregulación defendió la reforma argumentando que los costos del practicaje en Argentina están entre los más altos del mundo y que la intención es eliminar "kioscos" que encarecen el comercio exterior.
Según el decreto, estas barreras de ingreso favorecían conductas anticompetitivas y afectaban la eficiencia logística de los puertos. La cuestión es que esta flexibilización pone en riesgo la seguridad de la navegación.
El decreto de desregulación del asesoramiento de navegación desató el reclamo de las empresas de practicaje. Agroexportadoras piden retomar la actividad