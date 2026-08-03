La Capital | Ovación | Alan Rodríguez

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre, pero se cayó lo de Braian Aguirre

Cuando parecía que el lateral derecha estaba por firmar, lo hará otro jugador proveniente del mismo club

3 de agosto 2026 · 16:55hs
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El uruguayo Alan Rodríguez

El uruguayo Alan Rodríguez, con la camiseta de su último club, Inter de Porto Alegre. Llega para firmar en Central.

Central se apresta a sumar a su quinto refuerzo y todo parece indicar que será el último, a menos que haya una oferta difícil de no tomar. Se trata del volante central uruguayo Alan Rodríguez, que viene de Inter de Porto Alegre. En tanto, la operación por el otro jugador de ese club, el lateral derecho Braian Aguirre está caída.

Alan Rodríguez está llegando a Rosario para hacer los trámites de rigor y ya hay acuerdo con Inter de que sea cedido a préstamo. Las condiciones se sabrán con la firma del contrato, ya que el uruguayo tiene vínculo en Brasil hasta 2029, pero sería por un año, con opción de compra.

De 26 años, el que tiene el mismo nombre y apellido que un jugador paraguayo que fue campeón con Central en 2023 (Coyote Rodríguez), el jugador oriental es un volante central que puede jugar de doble 5.

Y de concretarse la firma, se convertirá en el quinto refuerzo, ya que antes llegaron el zaguero central paraguayo Sebastián Zaracho, el arquero Axel Werner, el centrodelantero Tomás Badaloni y el volante creativo Franco Cervi.

>>Leer más: Ni Coudet ni su equipo hablaron tras la derrota ante Central: las 3 multas que enfrentará River

Con Alan Rodríguez, Central bajaría la persiana, ya que no insistirá por el otro jugador de Inter de Porto Alegre que parecía también todo hecho: Braian Aguirre. El lateral no firmará en Arroyito.

Alan Rodríguez, mucho tiempo en Argentinos Juniors

El que será el nuevo refuerzo canalla tuvo un gran paso por Argentinos Juniors, donde jugó por tres temporadas y de ahí saltó al fútbol brasileño. De hecho, fue capitán en el Bicho de La Paternal.

Pero ahora no era tenido en cuenta por el entrenador uruguayo de Inter, Paulo Pezzolano, y jugó aproximadamente el tiempo de cuatro partidos sobre 13 disputados este año. Claro que antes de que arribara este DT, a fines del año pasado, Alan Rodríguez fue habitual titular desde que arribó en agosto de 2025.

Antes, Rodríguez surgió en Defensor Sporting de Uruguay, desde donde pasó a Boston River para luego recalar en Argentinos Juniors e Inter. Ahora se pondrá la camiseta de Central.

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