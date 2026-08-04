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Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato

El decreto de desregulación del asesoramiento de navegación desató el reclamo de las empresas de practicaje. El gobierno presiona con sanciones penales

4 de agosto 2026 · 12:11hs
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Prefectura intima casa por casa a los prácticos para que retomen la actividad en la hidrovía

Prefectura intima casa por casa a los prácticos para que retomen la actividad en la hidrovía

Tras el inicio de un paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizado el transporte de carga en los principales ríos y puertos del país, en la llamada hidrovía, el gobierno nacional, a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), emitió una intimación formal a los profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen sus funciones de manera inmediata.

La medida de fuerza adoptada por los especialistas encargados de las maniobras de naves en pasos y canales como respuesta al decreto que desregula la actividad y busca reducir el "costo argentino", ha generado un frenado total en el tránsito fluvial que transportan granos, insumos energéticos y diversas mercaderías esenciales.

Ante esta situación, la PNA, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, procedió a notificar individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.

Fundamentos de Prefectura

La autoridad marítima ha dejado claro que la negativa a prestar el servicio será considerada una falta grave, lo que activará de inmediato las sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo I del mencionado decreto y en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE).

En redes sociales hubo algunos videos que mostraban cómo Prefectura llegaba a los domicilios e intimaba a los prácticos.

Más allá de las sanciones administrativas, la Prefectura advirtió que cualquier acción destinada a interrumpir este servicio público podría ser sancionada bajo el Código Penal de la Nación.

Las autoridades recordaron que el Artículo 190 prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ponga en peligro la seguridad de una nave, mientras que el Artículo 194 contempla penas de hasta dos años para quien entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por agua.

La notificación oficial, que busca normalizar la actividad en la hidrovía a la brevedad, lleva la firma del Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Perez.

Desde la 0 hora del pasado domingo 2 de agosto, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas se encuentra sumergida en una profunda crisis logística sin comercialización de granos, productos y combustibles.

La paralización de la Hidrovía y de los principales puertos del país es la respuesta directa de los profesionales del sector a una normativa del gobierno, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reemplaza el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 para imponer una profunda desregulación de la actividad.

Vale aclarar que los prácticos son aquellos que asesoran a los capitanes en las maniobras de ingreso y egreso de la vía navegable, canales y puertos al tener conocimiento local del río y sus complejidades.

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