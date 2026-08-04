El sorprendente posteo de Jorgelina Cardoso sobre Ángel Di María tras el triunfo de Central ante River

La esposa del delantero compartió una imagen del estado físico del futbolista luego de la victoria en el Monumental que llamó la atención de los hinchas

Ángel Di María fue uno de los jugadores más destacados en el triunfo de Central ante River

Central consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a River en el estadio Monumental por la tercera fecha del torneo Clausura. Sin embargo, después del partido, una publicación de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María , captó la atención de los hinchas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Cardoso mostró una imagen del tobillo izquierdo del campeón del mundo con visibles marcas provocadas por los golpes que recibió durante el encuentro.

Junto a la fotografía, escribió una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "No hay guerrero sin heridas" .

La imagen despertó preocupación entre los simpatizantes del Canalla por el estado físico de Di María, una de las principales figuras y capitán del equipo de Jorge Almirón.

No obstante, hasta el momento, desde el club no informaron que el futbolista haya sufrido una lesión de gravedad, por lo que, en principio, estaría disponible para los próximos compromisos del equipo.

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El mensaje de Ángel Di María tras vencer a River

Luego de la victoria, el propio Di María también utilizó sus redes sociales para expresar su alegría por jugar en el club del cual es hincha.

"Cuando uno elige con el corazón todo es más lindo. Este equipo deja la vida en cada partido y por eso estoy orgulloso de todos. De Rosario y de Central. Vamos todos juntos", escribió el delantero junto a varios corazones azules y amarillos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Di Maria (@angeldimariajm)

El mensaje recibió miles de reacciones y fue celebrado por los hinchas canallas, que destacaron su gran actuación en el estadio Monumental.

Tras el triunfo frente a River, Central ya piensa en su próximo partido por el campeonato local, en la antesala al duelo por los octavos de final de Copa Libertadores. El equipo rosarino recibirá a Aldosivi el próximo viernes a las 19.30 en el Gigante de Arroyito, con la expectativa de que el capitán pueda estar nuevamente entre los titulares a pesar del golpe.