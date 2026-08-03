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Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) renovó el pedido de colaboración a la comunidad para avanzar en la investigación por el homicidio del oficial Eduardo Damián López

3 de agosto 2026 · 14:50hs
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El crimen del policía ocurrió en Carcarañá el pasado 28 de junio. 

El crimen del policía ocurrió en Carcarañá el pasado 28 de junio. 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) renovó el pedido de colaboración a la comunidad para avanzar en la investigación por el homicidio del oficial Eduardo Damián López, asesinado el 28 de junio pasado en Carcarañá cuando estaba prestando servicio en un encuentro deportivo.

Según comunicaron, continúa vigente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a otros presuntos autores, partícipes o instigadores del ataque. Además, garantizó que la identidad de quienes brinden datos será preservada tanto durante la investigación como una vez concluida.

Las personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 911, escribir al correo electrónico [email protected], contactarse a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse personalmente en el Centro de Justicia de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850. También podrán hacerlo en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia de Santa Fe.

>>Leer más: Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. López, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

Debido a la gravedad del cuadro, el policía fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

>> Leer más: Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Al llegar al Heca, el paciente fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado empeoró y finalmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral, un cuadro considerado irreversible.

Dos detenidos

La investigación está a cargo de la Fiscalía, que el 3 de julio imputó a dos personas identificadas por sus iniciales J.Z. y A.A. como coautores del delito de homicidio calificado. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva efectiva.

Sin embargo, los investigadores sostienen que en el ataque habrían participado otras personas, por lo que solicitaron la colaboración de la población para obtener datos que permitan identificarlas.

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