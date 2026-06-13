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Invierno 2026: cuánto costará esquiar en los principales centros del país

Con la temporada de nieve cerca, los complejos de la cordillera ya fijaron tarifas y permiten proyectar el presupuesto para disfrutar de una día en la montaña

13 de junio 2026 · 10:24hs
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Los centros de esquí argentinos publicaron sus tarifas

Los centros de esquí argentinos publicaron sus tarifas, proyectando el presupuesto para disfrutar la nieve.

Las primeras nevadas ya comenzaron a cubrir distintos sectores de la Cordillera de los Andes y los principales centros de esquí del país aceleran los preparativos para una nueva temporada de invierno. Aunque las fechas definitivas de apertura dependen de las condiciones climáticas, varios complejos ya confirmaron tarifas, lanzaron preventas y anunciaron inversiones destinadas a mejorar la experiencia de los visitantes.

Como ocurre cada año, Bariloche vuelve a ubicarse en el centro de las expectativas. El Cerro Catedral, el mayor centro de esquí de Sudamérica, anunció un pase diario para adultos de 160.000 pesos, una cifra que lo posiciona entre las opciones más costosas del país. Sin embargo, su amplia red de pistas, medios de elevación y servicios complementarios continúan convirtiéndolo en uno de los destinos más elegidos de la temporada.

Los clásicos se preparan para recibir turistas

Otro de los centros más buscados será Chapelco, en San Martín de los Andes. Allí, además de la expectativa por la temporada, se destaca una de las inversiones más importantes de los últimos años: la incorporación de una nueva telecabina que permitirá mejorar significativamente la capacidad de transporte en la montaña. El pase diario también rondará los 160.000 pesos.

Más al sur, Cerro Castor, en Ushuaia, volverá a apostar a una de las temporadas más extensas de Sudamérica. El complejo ya lanzó preventas y promociones especiales para quienes planifican varios días de esquí.

En Mendoza, mientras Las Leñas espera confirmar oficialmente tarifas y fecha de apertura, la expectativa apunta a que la actividad pueda comenzar hacia fines de junio si las nevadas acompañan. También en esa provincia, Los Puquios se prepara para recibir visitantes con una novedad tecnológica: un sistema de fabricación de nieve artificial mediante cañones que permitirá reforzar las condiciones de las pistas cuando las precipitaciones naturales no sean suficientes.

Opciones para distintos presupuestos

Más allá de los grandes centros, varias estaciones ofrecen alternativas con valores más accesibles. Entre ellas se destaca Batea Mahuida, en Villa Pehuenia, donde los pases diarios oscilarán entre los 50.000 y los 60.000 pesos según la época del año.

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Pases diarios en Bariloche y Chapelco superan los $160.000, mientras otras opciones ofrecen valores m&aacute;s accesibles.

Pases diarios en Bariloche y Chapelco superan los $160.000, mientras otras opciones ofrecen valores más accesibles.

En Chubut, La Hoya mantiene su perfil competitivo gracias a la calidad de su nieve y a tarifas que parten de los 100.000 pesos por día. También Cerro Perito Moreno, en Río Negro, aparece entre las opciones con precios intermedios, mientras que Caviahue Ski Resort promociona paquetes que incluyen pase y alquiler de equipos.

Por su parte, Cerro Bayo, en Villa La Angostura, combinará tarifas escalonadas según la demanda con la incorporación de una nueva aerosilla cuádruple destinada a agilizar la circulación de esquiadores.

>> Leer más: Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima

Expectativas para una temporada en movimiento

Aunque disfrutar de una jornada completa de esquí puede superar ampliamente los 220.000 pesos por persona al sumar equipos, clases y otros servicios, los centros buscan sostener la demanda mediante promociones, financiación y pases flexibles.

Desde el sector turístico mantienen buenas expectativas para el invierno, impulsadas por las primeras nevadas y por la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Con la cordillera comenzando a teñirse de blanco, la cuenta regresiva para la temporada de nieve ya está en marcha.

Cuánto cuesta esquiar este invierno

Catedral: $160.000.

Chapelco: $160.000.

Cerro Bayo: entre $111.400 y $136.500.

La Hoya: $100.000.

Perito Moreno: entre $65.100 y $84.000.

Batea Mahuida: entre $50.000 y $60.000.

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