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Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima

El valor representa un aumento del 40% respecto al año pasado y busca dar previsibilidad; anticipan una temporada “con mucha nieve”

25 de abril 2026 · 08:32hs
Ubado en San Carlos de Bariloche

Ubado en San Carlos de Bariloche, el Cerro Catedral es el centro de esquí más grande del hemisferio sur.

El Cerro Catedral ya definió el precio del pase diario para esta temporada de invierno y generó impacto entre quienes planifican viajar a la cordillera. El valor será de $160.000 por día de esquí, lo que representa un aumento del 40% respecto al año pasado, cuando el ticket costaba $115.000.

El anuncio se realizó en el marco de una feria internacional de turismo en Brasil, donde autoridades de Bariloche confirmaron que el objetivo es sostener ese valor para dar previsibilidad tanto a operadores como a turistas, especialmente en un contexto donde el destino compite con otros centros de esquí de la región.

Cuánto costará esquiar y cuándo abre la temporada

El precio fijado corresponde al pase diario para esquiadores y se mantendrá en línea con la preventa que se ofreció durante los primeros meses del año. La temporada de invierno está prevista para comenzar en la primera semana de junio, luego del cierre actual del cerro por tareas de mantenimiento.

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El Cerro Catedral es un destino emblemático que recibe a miles de turistas cada año, tanto en invierno como en verano.

El Cerro Catedral es un destino emblemático que recibe a miles de turistas cada año, tanto en invierno como en verano.

Desde el sector turístico remarcaron que Bariloche depende fuertemente del movimiento turístico, por lo que la definición de tarifas y servicios busca sostener la llegada de visitantes, especialmente del mercado internacional.

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De cara a la temporada, las proyecciones son optimistas. Anticipan un invierno “con mucha nieve”, lo que genera expectativas en un sector clave para la economía regional.

Además, el cerro atraviesa un proceso de modernización. Cuenta con nuevas máquinas pisanieves y cañones de nieve artificial que permiten garantizar la operatividad más allá de las condiciones climáticas, junto con mejoras en medios de elevación y conectividad.

Estas inversiones buscan elevar la experiencia del visitante y posicionar al destino frente a la competencia internacional, en un mercado cada vez más exigente.

Turismo internacional y movimiento en la región

Uno de los focos está puesto en Brasil, uno de los principales emisores de turistas hacia Bariloche. Se prevé que haya entre cinco y siete vuelos semanales desde ese país hacia ese destino, lo que refuerza la expectativa de una temporada con alta demanda.

El Cerro Catedral, además, viene de ser reconocido recientemente como el mejor centro de esquí de Sudamérica, en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, otorgados por Editorial Abril de Brasil, lo que potencia su atractivo. Con 27 medios de elevación y 58 pistas, se trata del complejo más grande de la región, un dato clave para quienes eligen la Patagonia como destino invernal.

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