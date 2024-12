Dólar, real o tarjeta; cómo conviene pagar los gastos en Brasil

El dòlar es la moneda más fuerte pero no siempre conviene al momento de vacacionar.

En ese contexto, la pregunta que se impone es cómo conviene pagar los gastos de hotelería, consumos, comidas y excursiones. Si se quiere utilizar efectivo, definitivamente llevar pesos para cambiarlos por reales es lo menos conveniente. Los pesos argentinos se pueden cambiar en algunos sitios de Brasil, pero la tasa de cambio nunca es buena. En ese caso, es preferible llevar dólares billetes y cambiarlos por reales en las casas de cambio brasileñas.

No obstante, en el país vecino no está tan extendido el uso del dólar para realizar compras como en nuestro país, por lo cual siempre es recomendable tener reales a mano. Aquellos que viajen a islas o playas más desoladas tienen que tener en cuenta que en algunos sitios no hay bancos ni casas de cambios.

En cuanto al uso de la tarjeta de débito, tiene en contra que lo que debita es dólar turista, por lo que resulta más caro, más allá del 30 por ciento del Impuesto País que dispuso el gobierno nacional. Y la tarjeta de crédito resulta conveniente si el resumen se abona en dólares. En consecuencia, para viajar desde Argentina siempre conviene llevar reales o dólares.

Aplicaciones, la gran apuesta para pagar en Brasil este verano

No obstante, y más allá de los medios tradicionales de pago, en Brasil una de las alternativas más extendidas es pagar con Pix. Se trata de un sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de ese país. Con la app se pueden realizar transferencias rápidas y gratuitas simplemente usando un número de teléfono o una clave aleatoria.

Las transacciones se procesan al instante, lo que elimina la espera, y es una de las billeteras virtuales más empleadas en ese país. Para utilizarla hay que descargar una aplicación, ya sea la de algún banco brasileño o una fintech (como Belo o Fiwind). Luego se debe vincular la cuenta bancaria y crear una clave. Para realizar una compra se escanea un código QR del comercio a pagar.

La app Belo es una buena alternativa que permite ingresar pesos argentinos o dólar cripto y pagar con reales en cualquier lugar de Brasil. Lo que hace es un pago instantáneo en el que los fondos se transfieren entre cuentas. Esto puede realizarse a través de una cuenta corriente, caja de ahorro o cuenta de prepago.

Por su parte, también está Fiwind, una plataforma que integró a Pix y permite a los argentinos realizar compras en el país vecino sin pagar impuestos adicionales. Estos métodos de pago son aceptados tanto en grandes cadenas de hoteles y restaurantes hasta pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en la playa.

Vouchers:

Salta realizó el lanzamiento de la temporada estival

Con eje en la campaña "Salta un amor de verano", autoridades nacionales presentaron la temporada de verano 2024-2025 en un evento organizado en Buenos Aires en el que los destinos turísticos de esa provincia presentaron su oferta para atraer visitantes. Salta llevó todas las experiencias disponibles en 23 municipios en las siete regiones superando las 2600 actividades.

Los “imperdibles” de Salta, están categorizados en Naturaleza & Aventura, Gastronomía, Cultura y Ruta del Vino de Altura y fueron presentadas por el director general de Turismo en Casa de Salta, Sebastián Simón, quien detalló las múltiples experiencias que hacen de esa provincia un destino que enamora.

“Salta un amor de verano, de esos que duran para siempre” es el slogan de la campaña para atraer turistas nacionales e internacionales que podrán disfrutar de numerosas actividades: festivales, ferias, concursos, entre otras acciones diagramadas por municipios que se suman a imperdibles como visitar museos, el recientemente inaugurado Teleférico Ala Delta.

La aventura y la naturaleza se impone con actividades de agua: rafting, canotaje en ríos y diques, stand up paddle, un día en el Parque Acuático El Préstamo o bien, dejar el agua y volar en globo aerostático por los cielos de Cafayate. La gastronomía no puede faltar, el mejor maridaje puede encontrarse en la Ruta del Vino de Altura.

En la presentación estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, entre otros referentes del ejecutivo nacional que escucharon las diferentes exposiciones de los representantes provinciales. Fue destacada la presencia de autoridades de las principales asociaciones y cámaras turísticas.

Iguazú lanzó la temporada: naturaleza, descanso y sabores regionales

Con gran éxito, se lanzó la campaña #IguazuEsVerano, un evento que reunió a autoridades locales, destacados referentes del sector privado, e invitados especiales, marcando el inicio de una nueva temporada turística en la región, con el objetivo de posicionar a Iguazú como uno de los destinos más atractivos para disfrutar del verano.

“Estamos contentos de presentar en este evento el resumen detallado de las acciones llevadas a cabo a lo largo de 2024, destacando los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para promover el destino, mejorando la infraestructura y ofreciendo experiencias únicas a los turistas. Ahí encontramos las mejoras en los servicios turísticos, el fortalecimiento de la seguridad y la sostenibilidad, y las campañas promocionales que han permitido consolidar a Iguazú como un referente de calidad en el turismo nacional e internacional.”, remarcó Leopoldo Lucas, presidente del Ente de Promoción Turística de Iguazú (ITUREM)

Las Cataratas del Iguazú, declaradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, en el marco del Parque Nacional son el principal atractivo. Durante el verano, los senderos del Parque Nacional Iguazú ofrecen una experiencia única para caminar entre la selva, con vistas espectaculares a los saltos más icónicos como la Garganta del Diablo.

Además, actividades como paseos en lancha por el río Iguazú, caminatas nocturnas y avistamiento de aves permiten una conexión íntima con la biodiversidad local. Los más aventureros pueden explorar circuitos de tirolesa y rapel en medio de la selva misionera, mientras que las familias pueden disfrutar de safaris ecológicos en vehículos adaptados para recorrer el corazón del parque.

Tres restaurantes argentinos, entre los 50 mejores del mundo

La prestigiosa publicación de gastronomía internacional Taste Atlas acaba de publicar su tradicional ranking de fin de año y la novedad pasa porque tres restaurantes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo.

En los Taste Atlas Awards 24/25 se reconocieron a los 100 mejores mejores restaurantes de todo el mundo y dentro del Top-50 figuran tres establecimientos argentinos que dejaron muy bien representada a la gastronomía nacional.

En el 11° lugar del escalafón se ubicó La fonda del Tío, un restaurante que está ubicado en San Carlos de Bariloche, abrió sus puertas en 1978 y es famoso por su milanesa a la napolitana.

La famosa pizzería Güerrin, fundada en 1932 y famosa por la calidad de su Fugazzetta, entre otras variedades, quedó 24° en el ranking: el local está ubicado a metros del Obelisco y es muy visitado tanto por los porteños como por los turistas que llegan a conocer la ciudad.

Un poco más lejos y en un inesperado 40° puesto quedó la parrilla Don Julio, la favorita de Lionel Messi y que es un objeto de culto de los turistas internacionales que llegan a Buenos Aires con el objetivo de comer una buena parrillada.

El Top-10 de los mejores restaurantes del mundo, según Taste Atlas

Figlmüller - Viena (Austria)

L´Antica Pizzeria da Michele - Nápoles (Italia)

Hofbräuhaus München - Munich (Alemania)

Gino e Toto Sorbillo - Nápoles (Italia)

Paragon Restaurante - Kozikhode (India)

Café de Tacuba - México DF (México)

Peter Cat - Calcuta (India)

Kat´s Delicatessen - Manhattan (Estados Unidos)

Karne Garibaldi Santa Tere - Guadalajara (México)

El Pimpi - Málaga (España)