Feriado de Carnaval: tres millones de viajeros y fuerte movimiento aéreo

Los feriados de Carnaval confirmaron el impulso turístico del verano. De acuerdo con datos oficiales, tres millones de personas viajaron durante el fin de semana largo, con un impacto económico superior a $1 billón, un 7,2% más que en 2025.
Los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, provincias donde las celebraciones y festividades marcaron la agenda. El gasto total creció 6% a precios constantes frente al mismo feriado del año pasado, aunque el gasto diario, que promedió $111.605 por turista, mostró una leve baja del 7,7%.
El movimiento también se sintió en el aire. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros en cuatro días. Solo la compañía de bandera movilizó más de 220.000 personas, con el viernes como jornada pico.
En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata, especialmente por las rutas 2 y 11.
