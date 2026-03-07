La Capital | Turismo | Carnaval

Feriado de Carnaval: tres millones de viajeros y fuerte movimiento aéreo

Tres millones de turistas viajaron por el país en Carnaval y generaron ingresos de más de $1 billón, impulsado por fiestas y escapadas en varias provincias

7 de marzo 2026 · 08:11hs
Los carnavales movilizaron miles de turistas

Los carnavales movilizaron miles de turistas, principalmente en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy.

Los feriados de Carnaval confirmaron el impulso turístico del verano. De acuerdo con datos oficiales, tres millones de personas viajaron durante el fin de semana largo, con un impacto económico superior a $1 billón, un 7,2% más que en 2025.

Los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, provincias donde las celebraciones y festividades marcaron la agenda. El gasto total creció 6% a precios constantes frente al mismo feriado del año pasado, aunque el gasto diario, que promedió $111.605 por turista, mostró una leve baja del 7,7%.

El movimiento también se sintió en el aire. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros en cuatro días. Solo la compañía de bandera movilizó más de 220.000 personas, con el viernes como jornada pico.

En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata, especialmente por las rutas 2 y 11.

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional.

Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

 El Carnaval Travesti 2025 también se desarrolló en el Mercado del Patio y convocó con música y performances

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

La noche cerró con música, un ambiente impecable y la satisfacción de haber recuperado, una vez más, el espacio público para el encuentro y la celebración colectiva. 

El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria

Millones de turistas argentinos se aventuraron a recorrer playas y destinos nacionales esta temporada 2026.

Verano récord: más de 30 millones de argentinos viajaron por el país

