Verano récord: más de 30 millones de argentinos viajaron por el país

El movimiento turístico generó un impacto superior a los $11 billones y mostró una tendencia que se afirma: escapadas más breves y viajes más cerca de la fecha

7 de marzo 2026 · 08:11hs
Millones de turistas argentinos se aventuraron a recorrer playas y destinos nacionales esta temporada 2026.

Millones de turistas argentinos se aventuraron a recorrer playas y destinos nacionales esta temporada 2026.

La temporada de verano 2026 cerró con cifras históricas. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 30,7 millones de personas viajaron por el país, lo que representa más del 60% de la población total. El impacto económico superó los $11 billones y marcó una mejora respecto a 2025.

“El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025”, señalaron desde la entidad empresarial. El crecimiento interanual fue del 9,5% en cantidad de turistas y del 4,5% en gasto total.

La Costa Atlántica volvió a posicionarse como uno de los grandes polos de atracción, consolidando su peso histórico dentro del mapa turístico nacional.

Viajar distinto

Detrás de los números aparece una tendencia que ya no es coyuntural sino estructural: las escapadas son más breves. La estadía promedio fue de 3,65 noches, apenas por debajo de 2025 (3,7), pero significativamente menor si se la compara con 2023 (4,15) y 2022 (4,65).

El informe de CAME señala que, ante un contexto de ingresos más ajustados, el turista no resigna el viaje, pero sí reduce la duración. El gasto diario promedió los $97.101, 28,2% nominal por encima del año pasado, aunque en términos reales cayó 3,3% al descontar la inflación.

El ajuste, entonces, no pasa por dejar de viajar, sino por acotar días y priorizar experiencias: excursiones puntuales, propuestas gastronómicas y actividades culturales.

Destinos más dinámicos y decisiones de último momento

El verano mostró un comportamiento más heterogéneo. Ganaron terreno los destinos que combinan naturaleza con agenda cultural, así como las localidades que ofrecieron eventos convocantes, desde carnavales hasta competencias deportivas, especialmente durante fines de semana.

El clima también fue determinante en la elección, y se consolidó la tendencia a reservar con poca anticipación, en muchos casos casi sobre la fecha. Entre las provincias más elegidas se destacaron Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba y Entre Ríos.

Otro factor que acompañó la temporada fue la mayor presencia de promociones y financiamiento en cuotas, que ayudaron a sostener el movimiento de enero y febrero y aportaron dinamismo al consumo.

La temporada confirmó que el deseo de viajar se mantiene firme. Cambian las estrategias, se acortan los días, pero el movimiento turístico sigue siendo uno de los grandes motores de la economía nacional.

