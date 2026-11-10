Netflix: una película reconfortante y cómica sobre la adultez brilla entre lo más visto La historia sigue a dos amigas en sus cincuentas que se embarcan en un viaje a Portugal sin saber que se convertirá en la mejor aventura de sus vidas 10 de noviembre 2026 · 13:44hs

Ingrid Guimarães y Mônica Martelli protagonizan esta comedia brasileña disponible en Netflix

Entre los nuevos estrenos de Netflix, una comedia brasileña se abrió paso como una de las películas más vistas de la semana. Se trata de “Mi mejor amiga”, una producción dirigida por Susana Garcia y protagonizada por Ingrid Guimarães y Mônica Martelli.

La gran premisa de “Mi mejor amiga” es explorar el “síndrome del nido vacío”, una expresión que se utiliza para designar las complejidades, angustias y sensación de soledad que experimentan los padres cuando sus hijos crecen y se mudan del hogar familiar. En este caso, el film propone un abordaje cómico del tema, que se combina con otras complejidades de la edad como la menopausia.

Es así que se presenta a Julia y Clara, dos amigas en sus cincuentas que toman una decisión impulsiva que impulsará toda la trama. Cuando sus hijas se mudan a estudiar a Portugal, la dupla decide ir en secreto tras ellas, sin saber que experimentarán un viaje que cambiará sus vidas.

Pochoclera, reconfortante y entretenida, “Mi mejor amiga” es una producción ideal para reír alrededor de las complejidades de la adultez como mujeres y la posibilidad de seguir disfrutando de aventuras incluso a esa edad. Además, los hermosos paisajes de Portugal suman una fotografía pintoresca y más que atractiva a la historia. Trailer de “Mi mejor amiga”