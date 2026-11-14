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Estados Unidos exige una declaración sanitaria a los pasajeros de vuelos internacionales

La medida rige desde el 3 de noviembre y alcanza también a quienes solo realizan una escala en territorio estadounidense

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

14 de noviembre 2026 · 07:00hs
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El trámite busca prevenir el ingreso del ébola y deberá completarse antes de embarcar.

El trámite busca prevenir el ingreso del ébola y deberá completarse antes de embarcar.

Quienes viajen en avión a Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario: presentar una declaración firmada en la que certifiquen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al vuelo. La disposición, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entró en vigor el 3 de noviembre y alcanza a todos los pasajeros, sin distinción de nacionalidad ni país de procedencia.

La exigencia también comprende a quienes tengan previsto realizar una escala en Estados Unidos para continuar viaje hacia otro destino. Por lo tanto, un pasajero que vuele desde Argentina hacia Europa con conexión en Miami, Nueva York o cualquier otro aeropuerto estadounidense deberá completar igualmente la declaración, aunque nunca haya viajado a África.

Cómo se realiza el trámite

El documento puede presentarse en formato físico o digital. No obstante, los viajeros no necesitan necesariamente descargarlo e imprimirlo antes de llegar al aeropuerto: las aerolíneas son responsables de implementar los mecanismos para recopilar las declaraciones y podrán incorporarlas a sus sistemas de registro, aplicaciones o procedimientos de embarque.

Cada pasajero deberá contar con su propia certificación, aunque un adulto autorizado podrá completarla en nombre de un menor o de otro integrante de su grupo de viaje. Quienes no presenten el documento firmado no podrán abordar, salvo que cuenten con una exención oficial.

La medida responde a la prevención frente al brote de ébola registrado en África central. El período de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación de la enfermedad y busca identificar posibles exposiciones recientes al virus.

Vigencia y actualizaciones del requisito

Según la orden de los CDC, la disposición tiene vigencia prevista hasta el 18 de diciembre de 2026, aunque las autoridades estadounidenses podrán modificarla, extenderla o dejarla sin efecto antes de esa fecha, de acuerdo con la evolución de la situación sanitaria.

Por eso, quienes tengan vuelos programados hacia Estados Unidos durante las próximas semanas deberán consultar previamente con su compañía aérea cómo completar la declaración y verificar si se producen nuevas actualizaciones del requisito.

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