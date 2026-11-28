El alto movimiento turístico de noviembre confirma el peso de los eventos en la actividad local

Rosario atraviesa un noviembre de intensa actividad turística, con eventos culturales, recitales, congresos y propuestas recreativas que volvieron a posicionarla entre las alternativas elegidas para una escapada urbana . Los números de las últimas semanas muestran un movimiento sostenido, con buenos niveles de ocupación hotelera y un impacto económico significativo para la ciudad.

Uno de los primeros registros destacados se produjo entre el 7 y el 9 de noviembre , cuando más de 100.000 visitantes llegaron a Rosario. Los congresos y encuentros profesionales, sumados a los recitales de Ciro y los Persas y Ronnie Wood , impulsaron una facturación superior a los $8.600 millones . La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 75 % , con un pico del 85 % el sábado. La agenda incluyó encuentros vinculados con la educación, la actividad agropecuaria y la seguridad, entre otras temáticas, que aportaron movimiento durante los días previos al feriado.

En ese mismo período se desarrolló el 42° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades , que se extendió hasta el 17 de noviembre y cerró con más de 1.100.000 asistentes . Además de su convocatoria masiva, el evento volvió a mostrar su capacidad para atraer visitantes de otras localidades y provincias. Durante sus diez jornadas, la ocupación hotelera promedió el 72 %, un 25 % más que en la edición anterior. Según las encuestas del Observatorio del Etur, el 30 % de los turistas consultados señaló que había viajado a Rosario exclusivamente para participar de la fiesta. La mitad permaneció dos noches en la ciudad.

El movimiento volvió a sentirse durante el último fin de semana largo, del 20 al 23 de noviembre . Según datos del Ente Turístico Rosario (Etur) , más de 50.000 turistas pasaron por la ciudad y la ocupación hotelera promedio fue del 75 %. El sábado se registró el mayor nivel de demanda, con hoteles que rozaron el 100 % de ocupación . Desde el municipio estimaron que la actividad generó un impacto económico superior a los $4.000 millones .

Aunque se trata de períodos y relevamientos diferentes, los indicadores permiten advertir una tendencia: Rosario fortalece su perfil como destino de escapadas, con una agenda que combina espectáculos, gastronomía, cultura y entretenimiento. La oferta no depende exclusivamente de los grandes feriados y encuentra en los eventos y fiestas populares motivos para atraer visitantes durante distintos momentos del año.

México aumentará los impuestos a los turistas extranjeros desde 2027

México aplicará desde el 1° de enero de 2027 un aumento del 17,8 % en el Derecho de No Residente (DNR), el cargo federal que deben abonar los extranjeros que ingresan al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Con la modificación, aprobada por el Congreso mexicano, la cuota pasará de 983 a 1.158 pesos mexicanos por persona, unos USD 60 aproximadamente.

La reforma a la Ley Federal de Derechos fue aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre y posteriormente recibió el aval del Senado. Para quienes llegan por vía aérea, el importe suele estar incluido en el precio del pasaje, por lo que no necesariamente representa un pago adicional al arribar.

Existen excepciones para ciudadanos mexicanos, extranjeros con residencia legal y visitantes que ingresan por vía terrestre y permanecen hasta siete días.

Cómo se distribuirá lo recaudado

La modificación también establece una nueva distribución de lo recaudado: el 57 % se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 15 % al Instituto Nacional de Migración y el 28 % a la Tesorería de la Federación.

El incremento se suma a otros cargos que afectan el presupuesto de los viajeros, como la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), el impuesto al hospedaje (que varía según cada estado) y tasas ambientales aplicadas en determinados destinos. En Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulum, también rige el Visitax para visitantes extranjeros.

Aunque el ajuste del derecho migratorio representa una proporción acotada del costo total de un viaje internacional, la acumulación de impuestos y tasas genera preocupación entre operadores turísticos mexicanos, que advierten sobre una posible pérdida de competitividad frente a otros destinos del Caribe y América Central.