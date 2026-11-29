Milei consiguió aire en el Congreso con la reforma electoral y el presupuesto, pero la recesión y los aliados marcan límites. Las advertencias de una Bullrich con menos margen. El juego de los gobernadores y los mensajes internos en Unidos

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo tuvieron una semana con festejos políticos y sacudones en la economía.

Javier Milei encontró un oasis en el Congreso en medio del desierto de la economía . Las victorias legislativas le devolvieron la iniciativa , pero l os apoyos llegan con condiciones . Los mismos sectores que acompañan al gobierno le ponen límites y hacen cálculos para 2027.

El a livio llegó mientras el dólar se aceleraba y el riesgo país superaba los 1.100 puntos . La actividad repuntó en septiembre, pero quedó 1,2% debajo del año anterior y está en zona de recesión técnica . Las leyes pueden calmar a los mercados, pero para reelegir Milei necesita que la recuperación llegue al bolsillo . Por ahora, consiguió tiempo.

La necesidad de dólares obliga a dejar de lado prejuicios ideológicos . Luis Caputo confirmó que pidió usar u$s5.000 millones del swap con China para asegurar los pagos de 2027 si se complica conseguir crédito. El gobierno se alinea con Washington, pero en caso de emergencia mira a Beijing.

Ahí aparece una tensión con la ley Malvinas . Además de las sanciones por explotar recursos en las islas, el proyecto incluye controles sobre inversiones extranjeras que el peronismo cuestiona por su sesgo contra China y el Brasil de Lula.

El apoyo a la reforma electoral, el presupuesto y los cambios la carta orgánica del Banco Central muestran que Milei todavía tiene con quién construir mayorías. Radicales, macristas y provincialistas forman una malla de contención política. Cada uno busca que ese apoyo le rinda en su territorio o le abra lugares en las listas.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en el programa Otra Mañana, conducido por Antonio Laje en @A24COM, explicó que “la recesión técnica es una definición arbitraria que no tiene que ver con la profundidad del tema”. “Cuando miramos nuestro caso, la realidad es que en agosto y… pic.twitter.com/fifmHmviAS — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 25, 2026

Para el gobierno el mayor triunfo fue la media sanción de la reforma electoral. Con la suspensión de las Paso, los hermanos Milei quieren sacarle al PJ una herramienta para ordenarse y evitar que las primarias anticipen un resultado que desate un tsunami financiero. De paso, también le cierran el camino a cualquier rival interno. Una cláusula anti-Bullrich.

Los gobernadores también encuentran ventajas. Primero, porque no quieren que un peronismo con chip kirchnerista regrese al poder. También por una cuestión de timing. Los caciques provinciales irán por su reelección en la primera mitad del año. Si la reforma se convierte en ley, el cierre de listas pasará a agosto. Con su elección ya definida, tendrán el escenario más claro para definir si juegan a nivel nacional o priorizan el pago chico.

Al gobierno no le sobra nada. La suspensión de las Paso es una movida defensiva. Reducir los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión y eliminar los debates obligatorios antes de la primera vuelta favorece a las fuerzas instaladas. Aunque se mantiene el debate del balotaje, los candidatos tendrán menos oportunidades para hacerse conocer y los votantes, para comparar propuestas. Paradojas de una reforma impulsada por una fuerza que se autopercibe liberal.

Bullrich pide un service profundo al dispositivo económico. Cuando dice que hay tiempo para dar alivio, marca un plazo: el margen se achica a medida que se acerca la elección. Con cinco décadas en política, conoce el límite de las promesas. El metro cuadrado manda.

La senadora busca representar dentro del oficialismo a quienes quieren que el modelo siga, pero temen perder las elecciones si la economía no mejora. Necesita apuntalar su perfil pero sin alejar al votante que todavía se identifica con Milei.

“La suspensión de las Paso es la tumba de la candidatura de Patricia. Lo más inteligente sería ponerla de vice. También sería una seguridad para los sectores interesados en este modelo. En un escenario crítico, podría dar continuidad”, dice un aliado del presidente.

La reforma electoral depende de Diputados. El gobierno necesita 129 votos, la mitad más uno del total. En Provincias Unidas y el peronismo lo ven cerca del objetivo, pero advierten: “Los votos no están de ningún lado”.

El presupuesto mostró ese juego. La Casa Rosada consiguió la media sanción, pero la oposición aumentó las partidas universitarias y modificó los fondos para el Conicet, el Inta y el Inti. Los aliados facilitaron una victoria general y pusieron límites en temas sensibles para sus provincias.

Pullaro se involucró pese a las tensiones en el último tiempo con Franco Bartolacci. El rector de la UNR y titular del Consejo Interuniversitario Nacional agradeció a los gobernadores. La Rosada podría haber evitado la derrota si hubiera incorporado antes al presupuesto el billón y medio extra de pesos que ofreció en tiempo de descuento.

El gobierno buscará revisar las partidas en el Senado. Si las cambia, el proyecto volverá a Diputados. Si se mantienen, Milei podría recurrir a un veto parcial, que, advierten en el peronismo, bajaría los fondos universitarios a cero.

Cualquiera de esos caminos tiene un costo político alto y reabriría la pelea en la Justicia, donde las universidades acumulan fallos favorables.

Provincias Unidas ganó peso. “Nos hizo bien no dar quorum, nos empezaron a ver de otra forma”, dicen en el bloque heterogéneo que conduce Gisela Scaglia.

Hoy en el presupuesto 2027 logramos defender el presupuesto necesario para que la Universidad Pública pueda tener los fondos necesarios para funcionar, prorrogamos la ley de autopartes algo muy importante para Santa Fe y Córdoba, defendimos el presupuesto para INTA e INTI y sobre… — Gisela Scaglia (@GiScaglia) November 27, 2026

Aunque no liberó obra pública para Santa Fe, la Rosada incorporó un mecanismo para repartir fondos a las cajas jubilatorias provinciales. En Provincias Unidas esperan dictamen de biocombustibles esta semana y tratamiento el 10 de diciembre. Ese día también podría discutirse la reforma electoral.

En el juego de concesiones, los libertarios tuvieron que acompañar la ley contra la ludopatía. La Iglesia, fortalecida por la visita de León XIV, elevó el costo de dejarla caer y ayudó a reunir una mayoría que podía prescindir de LLA. El gobierno aceptó regulaciones que chocan con su discurso de libertad individual.

El peronismo busca su fórmula

El PJ ya cranea alternativas por si se suspenden las Paso. Agustín Rossi propuso una interna con el padrón general y boleta única para elegir al candidato presidencial. La vicepresidencia quedaría abierta para integrar a los sectores derrotados.

La propuesta evitaría depurar el padrón y facilitaría la fiscalización. Su ventaja sería consagrar un candidato legitimado en las urnas. Los riesgos son una baja participación y que la competencia agrave las diferencias. Las reglas ayudan a ordenar la competencia, pero la voluntad de convivir debe construirse antes.

ROTUNDO FRACASO - QUIRNO DEBE RENUNCIAR



La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático.



El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al "Estamos ganando" de Galtieri.



Milei tiene que retomar el… pic.twitter.com/wZqZRqiVbg — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) November 28, 2026

“Hoy todavía no hay un ámbito para discutirlo”, dicen en el PJ. Con la dirigencia concentrada en el Congreso, no hay fecha para reunir la mesa en la que se sientan Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, Mayans, Germán Martínez y otros referentes.

Eso no frena a Kicillof. El gobiernador bonarense desembarcará el miércoles próximo en Santa Fe. Su tarea es convencer a quienes recelan del kirchnerismo de que expresa algo diferente a Cristina. Lo recibirá Pullaro, con quien coopera en seguridad y tiene buena relación pese a las diferencias ideológicas.

Pullaro y el juego en Unidos

Es otro gesto de amplitud de Pullaro, quien conduce una coalición que volvió a tensionarse. Esta vez, por la ley contra la violencia de género.

Más allá de que el conflicto no escaló a los niveles del paquete de seguridad, otra vez el socialismo puso el freno de mano y apuntó contra funcionarios del Ejecutivo y el Senado.

“No se entiende a lo que juegan. Jamás mandaron una propuesta de modificación ni al Senado ni al interbloque”, se quejan en el radicalismo.

El trasfondo es que se acercan las definiciones electorales. Las listas cierran en febrero. El socialismo defiende en Diputados su principal reducto de poder. Con la renovación de 2027 se termina el premio de bancas para la lista ganadora. El reparto proporcional obliga a recalcular el peso de cada socio. Un eventual desembarco de Carolina Losada podría alterar ese equilibrio.

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Pullaro cultiva los vínculos con sus aliados cercanos. Fue el invitado principal del acto de UNO, donde los evangélicos reunieron a más de 2.500 personas en Rosario. Liderados por el pastor y diputado Walter Ghione, lo acompañaron en las Paso de 2023 y ganaron espacios en los dispositivos contra las adicciones y la violencia. Muestran músculo antes del cierre de listas.

Pullaro empieza a preparar su reelección mientras sus aliados discuten cuánto lugar tendrán en la próxima etapa. La campaña también se juega puertas adentro de Unidos.