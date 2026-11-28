Un conflicto en la Villa La Bombacha terminó con allanamientos y secuestro de armas Los vecinos llamaron a la policía a partir de una serie de amenazas. Detuvieron a dos hombres en la zona 28 de noviembre 2026 · 13:16hs

Las fuerzas provinciales realizaron un operativo en Villa La Bombacha.

Vecinos de Villa La Bombacha, ubicada en la zona de Schweitzer al 8200, en el cruce con Wilde, llamaron a la policía merced a un conflicto dado entre dos familias del barrio. Una vez llegados ahí, los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron un arma de fuego, municiones y tres teléfonos celulares.

Tras la denuncia por amenazas , los efectivos de la brigada realizaron distintas entrevistas para esclarecer los hechos. A partir de los elementos reunidos se solicitó una orden judicial de allanamiento para un domicilio ubicado en calle Acevedo al 1000 y en otras viviendas. Durante el registro de la primera vivienda, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistolón calibre 14, siete cartuchos del mismo calibre y tres teléfonos celulares.

Por disposición del fiscal Marcelo Vitola fueron aprehendidos Dylan B., de 19 años, por amenazas calificadas, y Juan Q., de 51 años, por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.