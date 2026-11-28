El tiempo en Rosario: el fin de semana cierra a pleno sol y con más calor El domingo volverá a tener temperaturas por encima de los 30 grados y cielo mayormente despejado, ideal para hacer planes al aire libre 28 de noviembre 2026 · 20:00hs

Virginia Benedetto / La Capital El calor seguirá sintiéndose con fuerza en el fin de semana rosarino.

La ciudad vive días casi veraniegos. Luego de varias semanas en las que las lluvias eran el común denominador, el tiempo mejoró considerablemente y al cielo despejado por varios días consecutivos se sumó la llegada del calor, que se seguirá sintiendo este domingo.

El cierre del fin de semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será con cielo entre algo y parcialmente nublado entre la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 19º y la máxima trepará hasta los 34º.

Estos registros seguirán aumentando los días venideros. Para el lunes, se espera que la mínima suba hasta los 21º y la máxima alcance los 35º.

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Para el martes se espera una posible inestabilidad en las condiciones del tiempo, aunque con un incremento de temperatura nuevamente: la mínima no bajará de los 23º y la máxima volverá a ubicarse, nuevamente, en torno a los 35º.