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La mancha amarilla en trigo marcó la campaña sanitaria en el centro del país
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Sesiones extraordinarias: entre la suspensión de las Paso y cambios en el financiamiento universitario
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Una familia denuncia que un policía les disparó: la causa no avanza y tienen miedo
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Los hormigueros gigantes que los primeros agricultores tuvieron que remover para cultivar Tacural
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Alivio y optimismo en la UNR por la media sanción de Diputados al Presupuesto 2027
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Rosario consolida su atractivo como destino para escapadas urbanas
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Estaba preso por otros delitos y ahora lo acusaron por un crimen de 2024 cometido en un búnker
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Rosario Central vs. Barracas Central por los playoffs del Clausura: hora, canal y posibles formaciones
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El tiempo en Rosario: el calor se asienta en la ciudad por varios días
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Decathlon desembarca en Rosario con el local más grande de toda la Argentina
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La causa sobre fraude en la Policía de Santa Fe sumó un nuevo exjefe detenido en Rosario
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Newell's: tras el escándalo, Nicolás Ramírez no fue designado para cuartos de final
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Un santafesino se convirtió en el primer argentino clasificado a los Juegos Olímpicos 2028
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Luces para toda la Circunvalación: la nueva concesionaria impulsa una "solución integral"
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Un muerto y un herido grave en un choque entre un camión y un auto en la ruta 34
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El Senado aprobó cinco jueces federales para Santa Fe
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Taxis no, remises sí: se aprobó el aumento de tarifa del 20 por ciento
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El Senado aprobó la ley que controla y limita las apuestas on line
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Rosario encabeza un ranking de Booking y se consolida como destino para vacacionar