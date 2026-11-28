El actor, que protagonizó y codirigió la película “Muerte de un comediante”, fue incorporado en la ampliación de la acusación

La denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa en la financiación colectiva de películas tuvo una nueva ampliación, que incluye a Diego Peretti por su participación como coguionista, codirector y protagonista de la película “Muerte de un comediante”, rodada en Bruselas (Bélgica).

El abogado Ariel Gil Ces, que patrocina a los denunciantes agrupados en el colectivo Productores Organizados, también incorporó a Julieta Clara Gómez (productora socia de la empresa y pareja del escritor) y Christian Gustavo Basilis (productor y exsocio) . Previamente, habían sido incluidos en la denuncia Andy Kusnetzoff (por su rol en un documental sobre Diego Maradona que no llegó a realizarse) y a Walter Gammarota (socio de Casciari).

“La ampliación de dicha denuncia comprende a las personas damnificadas que represento que, conforme a la documentación que se acompaña y la que oportunamente se produzca, habrían resultado perjudicadas dentro de una operatoria vinculada con Orsai sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas que hubieran intervenido en los hechos. Se solicita que se investigue especialmente si los distintos perjuicios individuales responden a una operativa común, con unidad o conexión entre los hechos ”, asegura el documento presentado este viernes por la mañana en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 y en la Fiscalía Nº 16 de la ciudad de Buenos Aires, y que fue difundido por La Nación.

Las palabras de Diego Peretti sobre el caso Orsai

Luego de que se conociera la denuncia contra Casciari a mediados de octubre pasado, Peretti publicó un comunicado en redes desmarcándose del esquema de financiamiento colectivo que está actualmente bajo la mira.

“Ante las denuncias públicas que involucran a Orsai, quiero aclarar cuál fue mi participación en ‘La muerte de un comediante’. Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir ‘La uruguaya’: un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como ‘socios productores’”, dijo el actor en el texto.

La película narra la historia de Juan Debré, un reconocido actor de comedia que recibe la noticia de que padece una enfermedad terminal. Ante esta situación, Juan emprende un viaje a la ciudad de Bruselas para cumplir su sueño de conocer el lugar donde nació el personaje ficticio que lo obsesionó desde su infancia.

Se estrenó mundialmente en noviembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y posteriormente tuvo paso por salas comerciales. “Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”, aclaró el actor.

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“Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, sumó Peretti.

“Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de los trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, subrayó.

El largometraje se realizó gracias a los aportes de 10.190 participantes que juntaron 1.850.000 dólares. Según la rendición de Orsai Audiovisuales, de acceso público en la web de la productora, se cobraron y repartieron entre los asociados 22 mil dólares que pagó HBO Max para distribuir la película en Europa del Este y poco más de 62 millones de pesos de la taquilla de cine.

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Vale recordar que los denunciantes señalan falta de transparencia en los movimientos financieros vinculados a las películas realizadas bajo este modelo: los largometrajes “La uruguaya”, “Canelones” y “La muerte de un comediante”, el documental “Sola en el paraíso” y la serie animada “Emi On Off” sobre el Dibu Martínez (que después derivó en el filme “Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo”, de Netflix). Aseguran que las planillas compartidas por la plataforma no son balances auditados ni constituyen respaldos comprobables de gastos e ingresos. Casciari negó todas las acusaciones y recibió el apoyo de muchos otros aportantes.

En la ampliación de la denuncia, Gil Ces argumenta la responsabilidad de Peretti a través de una cita de una entrevista realizada que el actor dio en 2017: “Hace poco vinieron a verme para proponerme hacer un buen guion, lo llamamos a Hernán Casciari, le pusimos la guita que necesitaba y escribió durante un año una gran película que vamos a filmar acá y en Bélgica a fin de año. Se llama ‘La muerte de un comediante’”.

“El actor no solo que cobró por el guion y dirección de la película, sino que también produjo la película ut supra, teniendo la misma responsabilidad en relación a los damnificados sobre la rendición de cuentas y estar a derecho sobre la responsabilidad penal que tanto a Casciari, Gómez y Basilis le comprenden por el posible delito de estafa tipificado en el artículo 172 y Administración Fraudulenta artículo 173 inciso 7 del Código”, señaló el letrado.