El Rojo del parque Independencia superó en el segundo partido a Gimnasia y ahora todo se define la semana que viene en Provincial

Valentín Cabral, el arquero de Provincial, gran figura en la final para llevar la serie a tercer partido en la Liga de Honor de waterpolo.

La capital del waterpolo argentino está en Rosario pero aún no tiene campeón. Gimnasia se había preparado para el festejo este sábado en su pileta, pero Provincial mostró en esta Liga de Honor que es un hueso duro de roer y llevó la definición a un tercer encuentro. La semana próxima se sabrá, ahora sí, qué equipo de la ciudad volverá a reinar a nivel nacional.

La primera final se disputó el viernes, en la pileta de GER y el local se hizo fuerte con un triunfo claro por 20 a 13, aunque nada tranquilizador. Con Provincial ya es un clásico rosarino y el Rojo mostró en este certamen que tiene con qué pelear la corona.

Por eso, pegó el puño sobre la mesa en la segunda final disputada también en GER (por haber terminado arriba en la fase regular), lo venció 11 a 10 y ahora el campeón se definirá la semana próxima en Provincial.

En un clima que por momentos parecía futbolero, con mucho calor y mucho público, Provincial sacó ventaja en el primer cuarto por apenas 1 a 0. Una diferencia que no definía nada.

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Pero en el segundo cuarto la falta de goleo de Gimnasia le hizo pagar caro el trámite, mientras Provincial se lucía por su efectividad para llevar las cosas a una diferencia que ya preocupaba al que hizo de local: 5 a 1.

Despertó Gimnasia pero no le alcanzó

En el inicio del tercer cuarto, Provincial estiró la ventaja a 6 a 1 y ya empezaba a relamerse. Pero no por nada Gimnasia es el equipo más campeón del waterpolo y se le abrió el arco para achicar a a 6 a 5. Era el momento de GER en ese final del tercer cuarto, pero Provincial salió del ahogo y antes del cierre clavó el 7 a 5.

El inicio del último cuarto fue palo y palo. Gimnasia llegó al empate enseguida, Provincial volvió a ponerse arriba, lo igualó de nuevo GER y otra vez el Rojo llegaba al 9 a 8. Pero al toque alcanzó una nueva igualdad.

Penal atajado enseguida del arquero de GER, pero un error en la salida dejó a Provin otra vez arriba 10 a 9, aunque al toque Gimnasia volvió a empatarlo, sin respiro alguno. El trámite no dio tregua, hubo situaciones marradas en ambos arcos y a 1 minuto 43’ del final llegó otra ventaja para Provincial que se ponía 11 a 10.

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Un final de alta tensión

Lo que siguió fue un ida y vuelta atrapante, con dos atajadas bárbaras del arquero de Provincial Valentín Cabral, una en un penal, y un disparo en el travesaño en el arco de Gimnasia, que intentó hasta el final alcanzar el empate pero no pudo modificarlo. De hecho, no pudo en ningún momento ponerse arriba en el marcador.

Provincial al cabo siempre dominó desde el resultado, la primera mitad fue netamente suya y la reacción de Gimnasia no alcanzó para torcer las cosas y gritar campeón. Ahora el Rojo, el que había eliminado al campeón GEBA en Buenos Aires, llegó la serie a un tercer encuentro. Un imán para un gran cierre de año del waterpolo.