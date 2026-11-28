El técnico canalla no les confirmó el equipo a los jugadores. Entre los citados apareció Ávila y también Cantizano, ya recuperado de una lesión de rodilla

El capitán de Central, Ángel Di María, estuvo en el banco de suplentes en el último partido.

En Central el objetivo es uno solo y está más que claro: lograr el pase a las semifinales del torneo Clausura. Pero para eso debe sortear la resistencia de Barracas Central, con un equipo que se conocerá minutos antes del partido, aunque hay algunos indicios. Sí hay un regreso que es una buena noticia.

Por lo pronto, el entrenador Jorge Almirón citó una vez más lo justo y necesario, con un cambio entre los convocados debido al regreso de Gastón Ávila , quien cumplió la fecha de suspensión tras haber sido expulsado contra Estudiantes de Río Cuarto.

Pero no es un dato menor la aparición en la lista de Giovanni Cantizano, quien se recuperó de una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Su último partido fue ante Huracán, por la fecha 14.

La presencia del Gato está más que confirmada, ya que fue siempre titular y su salida tuvo que ver con la roja que vio en el último partido de la fase de grupos. Tomará el puesto que ocupó Juan Giménez.

Gastón Ávila vuelve a la zaga central luego de cumplir la fecha de suspensión. Virginia Benedetto / La Capital

La situación de Di María

De quien está la duda respecto a lo que hará Almirón es Ángel Di María. El campeón del mundo viene de sumar algunos minutos en la victoria contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza y está todo dado para que sea titular, pero frente a la posibilidad de un partido largo puede ocurrir que vaya nuevamente al banco.

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La otra gran incógnita es lo que pasará en el arco, donde Axel Werner parece estar con chances de meterse entre los once. Es una posibilidad muy grande de la que se habló en estos últimos días, en el marco de lo que fue el error de Jeremías Ledesma en el final del partido ante el Lobo mendocino.

Los concentrados en Central

Los futbolistas que quedaron concentrados tras el entrenamiento verpertino de este sábado son: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Juan Giménez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Ángel Di María, Julián Fernández, Jaminton Campaz, Franco Cervi, Giovanni Cantizano, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Marco Ruben.