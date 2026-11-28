Los buscadores de identidad en la ciudad se movilizaron en apoyo a la familia de la periodista, exigiendo una ley nacional y justicia por las apropiaciones

Rocío Robles se paró en el centro del estudio en el programa Podemos Hablar (PH). Nadie esperaba que sus palabras la retrotrajeran a los años 90 en Rosario. " Mi mamá tuvo a mi hermana , Florencia, en el Hospital Provincial. Había nacido bien, pero una enfermera dijo que la nena se estaba ahogando. Se la llevaron y luego le avisaron que había muerto . Sospechamos que cambiaron a mi hermana. Al tiempo, una enfermera nos llamó y confirmó que en el hospital existía el tráfico de menores ", dijo ante la mirada atenta del resto de los invitados y del conductor, Andy Kusnetzoff.

Del otro lado de la pantalla estaba Silvina Garrido, apropiada por la partera Dolly Viale de Garrido, quien se sintió identificada y no dudó en actuar. "Lo estaba viendo en vivo. Algo teníamos que hacer" , contó Silvina a La Capital . Este viernes, el grupo de buscadores de Rosario se movilizó al Hospital Provincial para exigir justicia por todos los niños apropiados, reclamar la plena sanción de una ley nacional y acompañar a la familia Robles.

Silvina Garrido es víctima de Dolly Viale , pero en la puerta del Provincial también había personas que padecieron a otras parteras o a personal de salud que, sin estar autorizado, firmó partidas de nacimiento apócrifas. Después de la manifestación, regresó a su hogar y abrió su cuenta de Instagram, donde encontró un mensaje de Susana Tucio Sotomayor, la madre de Rocío Robles : " Me dijo que había seguido el caso por televisión y que, por primera vez en 36 años, se sentía acompañada . Que había llevado adelante su búsqueda en soledad y que ahora resurgía una posibilidad de encontrar a su hija".

Garrido estuvo acompañada por una treintena de personas que sostuvieron la bandera de la búsqueda de la identidad . Muchas son víctimas de Dolly Viale , otras de Silvia Viale, pero también hay casos vinculados con Olga Artale, Rosa Martín, Josefina Messulam, Eldina Casas y otras personas . En Argentina se estima que alrededor de tres millones de personas buscan conocer sus orígenes . En Rosario, la relevancia que tomó el caso de la partera que trabajaba en el hospital Roque Sáenz Peña, en la zona sur, impulsó más de 150 denuncias que ya analiza el Ministerio Público Fiscal.

Rosario se movilizó por la identidad

Una, dos, tres... cinco... siete... diez. Así iban contando. Unas miraban a otras y se encontraban con rostros tan ajenos como conocidos. De fondo, el Provincial y una bandera que las abrazaba a todas. Son buscadores de sus orígenes, víctimas de parteras, obstetras, anestesistas o personal de salud que les robó la identidad. Dolly Viale de Garrido, Olga Artale, Rosa Martín, Josefina Messulam y Eldina Casas son algunos de los nombres señalados. Todas están acusadas de adulterar partidas de nacimiento y sustraer la identidad de niños desde 1958 hasta finales del siglo XX. Sus nombres quedaron expuestos en la movilización que el grupo de buscadores de Rosario realizó este viernes por la noche en el nosocomio de Alem al 1400.

"Por mi mente pasaron la cantidad de veces que los organismos públicos le restaban importancia", contó a La Capital Ana Carolina Alzugaray, víctima de la partera Olga Artale. "Contar mi historia y que se le dé importancia es muy movilizante. Todos me dieron un abrazo como si me conocieran. En la puerta del Provincial me di cuenta de que me asocian con la militancia y de que esto va más allá de mi caso con Olga", completó la mujer. En cada abrazo había un sentimiento y un entendimiento compartidos. "Fue sanador", resumió.

Era la primera vez que los integrantes de los distintos grupos se veían las caras. No solo había buscadoras e hijos que están detrás de los pasos de sus madres y padres, sino también personas que perdieron a sus hijos, como la familia Robles. "Muchos tienen la esperanza de que estén vivos", sostuvo Alzugaray.

>> Leer más: La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Ana Carolina busca conocer sus orígenes desde hace más de 20 años. Cuando vio el relato de Robles en televisión abierta, no se sorprendió ya que día a día se cruza con historias similares. Sin embargo, reconoció que le llamó la atención "la valentía para exponerlo, porque son temas familiares delicados y muy íntimos". También aseguró que ese testimonio "impulsó mucho la exposición de la problemática".

Que aparezcan las madres

Leticia Echarren tiene 57 años. En los papeles, como ella misma dice, su cumpleaños es el 6 de enero de 1969, el Día de Reyes. Pero durante una discusión con su madre supo que había sido apropiada y que la fecha de su nacimiento era el 27 de diciembre de 1968.

"Elena, mi mamá de crianza, me dijo que mi mamá biológica tenía hijos para venderlos, pero también me contó que armaron la partida para que esa mujer no pudiera buscarme. Es, por lo menos, dudoso", señaló a La Capital.

Leticia tiene una constancia de nacimiento firmada por Rosa Isabel Martín, con el número de matrícula de la partera. No figura ningún hospital ni sanatorio. A partir de ese documento llegó al registro de su primer pesaje, realizado por un médico particular de la zona norte el 27 de diciembre de 1968. Sin embargo, lamenta que, "entre mudanza y mudanza", ese papel haya quedado en el camino.

Su denuncia ya es analizada por la sede de la Fiscalía federal en Rosario. Espera encontrar a su madre biológica, que supone que podría tener entre 70 y 80 años. "Los vecinos me dijeron que era una chica de 15 o 16 años", remarcó.

"Ahora tienen que aparecer las madres. Nosotros las estamos buscando. No importan sus motivos, si les dijeron que habíamos muerto, si nos robaron o si nos entregaron, pero tienen que aparecer", reclamó Leticia. Además, sostuvo que reencontrarse con la familia biológica "es un derecho".

Echarren asiste al médico y no puede contar con los antecedentes familiares. Su historia la llevó a fotografiarse una y otra vez durante los embarazos de sus hijos para mostrarles el proceso. Su presencia en el Hospital Provincial tuvo una motivación sencilla: "Si no nos damos una mano entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? La familia de Robles necesita apoyo, como todas".

Cada 27 de diciembre, Leticia se reúne con sus mejores amigas, cenan, charlan y se desea un "feliz nacimiento". Diez días después, el 6 de enero, se encuentra con su familia. De todas formas, reconoció que "son los peores días del año".

Una ley para la identidad

La lucha del grupo de buscadores también apunta a fortalecer la ley N° 13.725, denominada "Derecho de acceso a archivos para conocer la identidad biológica o de origen". La norma fue aprobada en 2017, pero recién se publicó en el Boletín Oficial en mayo de 2023.

En Santa Fe funciona una unidad de búsqueda bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. La norma permite que las personas que dudan de su identidad accedan a documentación pública. Sin embargo, aquellos casos en los que no está especificado el nosocomio quedan en un callejón sin salida y no se avanza en la investigación. La unidad de búsqueda tampoco puede citar a declarar a alguien que haya participado de una apropiación, una potestad que sólo tiene la Justicia.

El grupo de buscadores insiste en la necesidad de debatir una ley nacional que regule la información disponible en las provincias, la apertura de los bancos genéticos para garantizar el acceso a pruebas de ADN en las investigaciones que lo requieran y el desarrollo de campañas masivas para difundir información destinada a quienes duden de su identidad.

"Es importante porque las parteras son personas de edad avanzada y estamos a contrarreloj. Cada vez se achican más las chances de poder encontrar nuestra historia", dijo Alzugaray. Sin expresarlo directamente, dejó en claro su preocupación: si las parteras acusadas fallecen sin dar explicaciones ante la Justicia, los secretos se irán con ellas.

Un regalo que sorprendió a todos

Gabriela Larumbe nació en 1966 y, desde su formación académica como profesora de Historia, siempre se sintió atraída por la genealogía. Una década atrás le regaló a su hija un test de ADN ancestral para que ambas pudieran ampliar juntas el árbol genealógico, sin sospechar que sus resultados revelarían una realidad muy diferente. "Es un activismo el de los buscadores. Estoy presente. Trato de participar en todo lo que se hace para conocer nuestros orígenes, que es lo que nos falta", dijo a La Capital.

>> Leer más: Caso partera Dolly: la Cámara ordenó indagarla por otra presunta sustracción de identidad en Rosario

Los resultados de ese ADN ancestral llegaron un 25 de diciembre y la decepción fue total. Así lo contó Gabriela: "Todos mis orígenes, los que me habían relatado mi familia y los que figuraban en los documentos, no coincidían con los resultados. Mi prima estaba muy interesada en ese resultado y, cuando le conté, me confirmó que no era hija biológica de mis padres".

Su parto fue domiciliario y en sus documentos no figuran ni el médico ni la partera intervinientes. El domicilio donde nació está a 600 metros de la casa de Dolly Viale de Garrido, en Lamadrid y Leiva.

Sus padres siempre guardaron silencio, pero también lo hicieron sus tíos, abuelos, vecinos y amigos de la infancia. Nunca pudo saber si la fueron a buscar, si la compraron, si la robaron o incluso si la salvaron.

"Me salvaron, eso dice la familia: «Tenés que agradecer que te cuidaron y te criaron, te vistieron, te alimentaron, te protegieron, te educaron. El secreto era para protegerte». Un secreto y un delito", definió Larumbe.

Dos hermanas, dos apropiadas

María Belén Cúneo es víctima de la partera Dolly Viale de Garrido. Se sumó a la causa y está expectante ante los avances de la Justicia. Su hermana, Anabela Cúneo, también busca conocer sus orígenes y apunta contra Eldina Casas, una partera de la zona sur, al igual que Dolly, pero que falleció a principios del siglo XXI.

Ambas se enteraron de sus posibles apropiaciones sin poder consultarles a sus padres sobre sus orígenes. Sólo sabían que su madre de crianza padecía lupus, una enfermedad que ponía en alto riesgo cualquier embarazo.

Anabela Cúneo llegó al Provincial y no fue una manifestante más. La partera que firmó su constancia de nacida viva trabajó en ese nosocomio. Ella es una de las tres personas que dudan de sus orígenes y están unidas por la partera Casas, aunque hasta el momento es la única que presentó una denuncia.

Cada una lleva adelante su proceso a su propio ritmo. Anabela reconoció que hoy se siente "más fuerte y segura" y que pudo quitarse de encima "la culpa" que sentía hacia sus padres de crianza, "que nos dieron mucho amor y nunca nos faltó nada".

Con su proceso emocional en constante evolución, Cúneo sostuvo que necesita saber la verdad y "abrazar a su mamá biológica desde el amor", a quien supone que podría tener entre 70 y 80 años.

Incluso descree de la fecha de su nacimiento, que según los documentos es el 17 de mayo de 1985. Fue su tío paterno quien, después del fallecimiento de su hermano, le contó la verdad. Sin embargo, sólo sabe que llegó a su familia antes de cumplir un año.

Siempre en la zona sur, los Cúneo vivían a unas diez cuadras de la casa de Dolly Viale, quien además era amiga cercana de su madrina. Eso la lleva a pensar "que era una red grande donde vendían bebés y engañaban a madres embarazadas".

Dolly disparó las denuncias

Según el grupo de buscadores, en la sede Rosario del Ministerio Público Fiscal hay más de 150 denuncias contra parteras o trabajadoras del sistema sanitario por la presunta adulteración de partidas de nacimiento o documentos de bebés. La mayoría está relacionada con Dolly Viale de Garrido, cuyo caso, por la repercusión que alcanzó, impulsó otras presentaciones.

"No sabíamos que habíamos abierto una puerta tan grande. Esto no es una red, es una tela de araña", sentenció a La Capital Ángeles Camarasa, otra de las buscadoras y víctima de la partera del Roque Sáenz Peña.

>> Leer más: Cardumen, el colectivo que pide Justicia por el robo de bebés a manos de la partera Dolly

Ella se enteró de que no era hija biológica a los 35 años. Aunque tenía una sospecha interna, la noticia fue una sorpresa. Hoy, con 48 años, continúa recorriendo organismos en busca de justicia y de sus orígenes: "Empezamos como un grupo chico. Después surgieron más parteras, aparecieron más hospitales y se repiten los mismos nombres".

La mujer aseguró que muchas personas contactan a los buscadores en un estado de perplejidad, enojo o desconcierto, sin poder entender cómo pudieron convertirse en objetos de mercancía. Sin embargo, destacó la importancia de contar con un grupo en el que puedan evacuar sus dudas en un momento "vertiginoso" para cada víctima.

En la búsqueda de la identidad

"Nosotros estamos en la misma búsqueda que la familia de Rocío Robles, que es la búsqueda de identidad", subrayó Eduardo Seigo, víctima de Silvia Viale, hermana de Dolly.

Son hijos que buscan a sus padres o madres, y mujeres y varones que buscan a sus hijos. Todos buscan "raíces y justicia", agregó Eduardo, antes de rematar: "Esto es solo la punta del iceberg".

Seigo recibe constantemente mensajes de personas que dudan de su identidad. Conocedor del camino, las invita a presentarse en la Fiscalía federal de Mitre y San Lorenzo: "Nos llegan muchísimos casos de médicos obstetras o hasta anestesiólogos que firman los documentos de nacidos vivos. Una cosa de locos".

Eduardo es uno de los que orienta a quienes recién comienzan la búsqueda, pero también lleva adelante su propia lucha, lejos del rencor y del odio hacia la partera Silvia Viale: "Quiero justicia y encontrar mis raíces, que ella me ocultó. Queremos que nos puedan dar pistas sobre quiénes son nuestras madres biológicas".