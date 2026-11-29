De acuerdo a datos de la Prefectura local, la demanda se mantiene sostenida. Cuáles son los trámites y requisitos para obtener las licencias

En los últimos 20 años los rosarinos aprendieron a disfrutar de la belleza del río Paraná. El parque náutico registrado en la ciudad creció velozmente, tanto como las personas que obtuvieron su carné para conducir embarcaciones. Actualmente, en la sede local de Prefectura se tramitan entre 1.700 y 2.000 nuevas licencias anuales de conductor náutico y timonel de yate. Y, de acuerdo con la experiencia de los instructores, la demanda de este 2026 se mantiene alta.

Si bien no existe una cifra oficial actualizada que indique exactamente cuántos carnés náuticos se encuentran vigentes en la zona bajo la jurisdicción de Prefectura Rosario —ya que el organismo centraliza las habilitaciones a nivel nacional y no publica un padrón desglosado por ciudad de residencia—, sí se registra la cantidad de trámites vinculados con licencias que se realizan anualmente.

Así, de acuerdo con esta estadística, cada año se tramitan entre 1.700 y 2.000 habilitaciones náuticas y, en ese mismo período, se realizan unas 3 mil renovaciones de carnés. Existen dos tipos frecuentes de licencias: la de conductor náutico, que permite estar al mando de embarcaciones deportivas de hasta 10 metros de eslora (longitud de la nave desde la proa a la popa), y la de timonel de yate, que habilita a conducir embarcaciones deportivas de hasta 20 metros de eslora.

“ La actividad en el río ha crecido mucho en los últimos años. Y si bien mantener una embarcación tiene su costo, tampoco resulta inaccesible . Por eso cada vez más gente está sacando su licencia para conducir embarcaciones”, señala Edgardo Insaurralde, instructor náutico y exintegrante de Prefectura, con más de 32 años de experiencia en el río.

Para el docente, la construcción del puente Rosario-Victoria, sobre finales de los años 90, fue “un gran puntapié” para que los rosarinos se volcaran a las islas del Delta, un territorio distante a pocos minutos en lancha desde cualquier punto de la ciudad. “De ahí en adelante, año a año, fue creciendo el parque náutico radicado en la ciudad y la cantidad de licencias que se entregan”, recuerda.

Actualmente, de acuerdo con los datos de Prefectura Rosario, en la ciudad hay registradas entre 12 mil y 13 mil embarcaciones; de este número, entre el 75 y el 80 por ciento son lanchas a motor, y el porcentaje restante corresponde a veleros y cruceros. Se estima, además, que hay entre 3 mil y 4 mil embarcaciones a remo. Estas cifras ubican al parque náutico de la ciudad como el segundo del país, sólo superado por el de San Fernando (Buenos Aires).

Cursos con cupos llenos

Hay dos caminos para obtener el certificado de conductor náutico o timonel. El primero es descargar los programas de estudio a través de la página de Prefectura y conseguir una embarcación para rendir. También se puede hacer un curso en alguno de los clubes náuticos que lo ofrecen como un servicio a sus socios, aunque generalmente están abiertos al público en general. Según la institución, cuestan entre 150 mil y 250 mil pesos, sin incluir el valor del permiso de examen.

A partir de septiembre comienza la temporada de mayor actividad en el uso recreativo del Paraná, pero este año se presenta muy particular. Con una primavera que tardíamente aportó días cálidos y un verano con pronósticos de lluvias por encima de lo habitual a consecuencia de El Niño, “la gente está más cauta”, señala Cristián Ganem, con más de una década de trabajo en el río y al frente de la academia Sin Límites, donde se dictan cursos para sacar el carné habilitante.

Aun así, asegura que las clases teóricas y prácticas que se realizan en la Peña Náutica Bajada España y en el Club Náutico Sportivo Avellaneda, de Pedro Tuella al 900, tienen cupos completos. Un Paraná con mucha agua (este sábado se ubicó por encima de los 4,97 metros a la altura del puerto de Rosario, cercano al nivel de alerta), afirma, obliga a ser más precavido en la navegación, pero permite conocer lugares que en años anteriores eran inaccesibles, “con mucho verde y con las lagunas llenas de agua”, describe.

En el Club Náutico Malvinas Argentinas, en la desembocadura del Ludueña, Insaurralde dicta un curso mensual al que tampoco le faltan alumnos. Son dos clases —una teórica y una práctica— y, finalmente, se rinde el examen supervisado por personal de Prefectura. “Todas las escuelas náuticas pueden tomar exámenes una vez al mes de acuerdo con los cupos que establece Prefectura y, generalmente, las vacantes se llenan”, explica.

Las clases abarcan conocimientos sobre el comportamiento del río, las medidas de seguridad y técnicas básicas de navegación. Aun así, dice, “como los conductores de automóviles, los buenos navegantes se forman en la práctica, saliendo al río”.

Las mujeres también se animan

Los instructores coinciden en describir a sus alumnos como personas de clase media, de distintas edades y mayoritariamente varones. Sin embargo, en los últimos años esto también empieza a cambiar.

Gladis Vitelli es docente del curso de guardavidas que se dicta en el Instituto Superior de Educación Física N.º 11 y desde el año pasado se desempeña como instructora náutica. Es una de las pocas mujeres que se dedican a esa actividad. “La náutica en general es un mundo de hombres. Si bien ahora hay algunas instructoras de Optimist y Láser (embarcaciones a vela para una sola persona), no son muchas. Pero cada vez hay más mujeres que se animan a sacar su carné de conductora náutica y se sienten bien teniendo a otra mujer como instructora”, asegura.

La instructora reconoce que este año la cantidad de personas que se suman a los cursos disminuyó un poco “por el factor económico o el climático”, pero destaca que “cada año hay muchas más embarcaciones en Rosario y es más también la gente que saca el carné de conductor náutico o timonel”.

Además, afirma que existe un cambio cultural en torno al uso del río. “Antes la navegación era para los hombres; en una familia, el que estaba habilitado era generalmente el padre. Ahora a los cursos vienen muchas personas jóvenes y familias enteras o amigos de personas que tienen una embarcación. Es interesante que esto pase porque no sólo es más democrático, sino también muy útil: si el tripulante se llega a descomponer, otro puede ponerse al frente de la embarcación”, destaca.

Cómo tramitar el carné

Para conducir una embarcación deportiva es necesario contar con un Certificado Náutico Deportivo, cuya categoría depende del tamaño de la nave, la potencia del motor y la zona por la que se pretende navegar. La habilitación más básica es la de conductor náutico, que permite manejar embarcaciones de hasta 10 metros de eslora y motores de hasta 150 HP, además de motos de agua y otros artefactos acuáticos deportivos sin límite de potencia. Con este certificado se puede navegar por lagos y ríos interiores, y por determinadas zonas del Río de la Plata y áreas marítimas, con límites específicos.

Una categoría superior es la de timonel de yate, que habilita para conducir embarcaciones deportivas de hasta 20 metros de eslora, sin límite de potencia en las modalidades de motor o vela y motor. También permite navegar a mayores distancias de la costa. Por ejemplo, en el Río de la Plata autoriza a llegar hasta determinados puertos uruguayos y, en otras zonas marítimas, hasta un radio de 10 millas náuticas del puerto de salida.

Para obtener cualquiera de los dos certificados es necesario aprobar un examen teórico y otro práctico, que acreditan los conocimientos y las habilidades necesarias para navegar de manera segura.

Ambos certificados están destinados a mayores de 18 años, aunque también pueden obtenerlos adolescentes desde los 16 años, siempre que cuenten con la autorización de ambos padres o tutores, certificada por escribano público o autoridad judicial.

Una vez aprobados los exámenes, el trámite puede realizarse de manera presencial o en línea. Los interesados deben presentar DNI, dos fotografías tipo carné, la constancia de aprobación de los exámenes y un certificado médico que acredite aptitud física, psíquica, auditiva y visual. También es necesario completar la solicitud correspondiente y abonar el arancel establecido. Los exámenes aprobados tienen una validez de un año para ser presentados al momento de gestionar la habilitación.