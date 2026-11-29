Un portón con la foto del Papa León XIV separa el movimiento de la calle Balcarce al 1077 del mundo interior, marcando el límite entre el ajetreo de la mañana y un espacio donde “aún queda gente con corazón”. Así lo define Evangelina después de desayunar, como hacen a diario entre 150 y 200 personas (muchas en situación de calle) en Cáritas Rosario; más tarde regresarán por la bolsa de ayuda inmediata. La institución social clave de la Iglesia católica, que gestiona programas del Estado para 20 mil familias con más de mil voluntarios en toda la diócesis , cumplió 70 años más activa que nunca. Detrás del portón todo es vida y movimiento: voluntarios, pasantes, empleados, talleristas, cajas y depósitos. Una organización profesional aceitada, “mucho más que un roperito”, como se definen.

En Rosario, Cáritas nació en 1956 y tiene su sede principal en Balcarce 1077. Allí se encuentra el depósito que recibe las donaciones de mercadería, muebles y ropa, entre otras cosas; un salón de usos múltiples; las oficinas administrativas y las áreas que gestionan distintos programas. Entre ellas se cuentan las de ayuda social (ayuda inmediata y alimentación), desarrollo institucional, economía social y solidaria, ciudadanía, formación, educación y emergencia. Un haz de trabajos que cita al Evangelio cuando se le pregunta por su objetivo.

Cáritas es una institución internacional que nace desde el pie, en las parroquias, y sube a través de las diócesis hasta la instancia nacional . La arquidiócesis rosarina abarca 124 parroquias, 250 capillas y más de 50 comedores que funcionan como una red. La preside el obispo de Rosario, Eduardo Martín, y en el frente operativo está el padre Fabián Monte. “ Cáritas surgió como la organización de la caridad oficial de la Iglesia ; anima y coordina su pastoral caritativa”, explica. Para la directora de la organización, Carmen Olmedo, “es un puente entre todas las realidades: el que tiene y trae, y el que no tiene nada y lleva”.

Con la brújula en el bien común y la dignidad de las personas, Cáritas vertebra sus acciones como una organización profesional, cuyo principal capital “es la transparencia” , enfatiza el padre Monte. Explica que, a través de convenios con el Estado, ayudan a más de 20 mil familias de todos los barrios de la ciudad “con una logística que implica mucho dinero que tiene que estar rendido y aprobado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe”. Además, subraya que a nivel provincial los programas de alimentos son una verdadera política de Estado, “más allá del color político que gobierne”.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: Cáritas, Cilsa y veteranos de guerra recibieron $1.100 millones de la venta de entradas

Desde el área de comedores, Tomás dos Santos Lopes ilustra el trabajo profesional de administrar presupuestos, compras y rendiciones de fondos públicos de provincia o Nación. Estos recursos se destinan a la compra de alimentos para los bolsones que se entregan en las parroquias de la diócesis y al financiamiento de entre 20 y 30 comedores que reciben hasta 400 personas. “Nos encargamos de realizar las órdenes de compra, los presupuestos mensuales y la logística de toda la entrega, además de presentar las respectivas rendiciones ante los ministerios; como son fondos públicos, deben ser rendidos de manera formal y puntual”, detalla sobre la gestión del Programa Santa Fe Nutre, que provee los fondos mensuales para adquirir alimentos secos para los bolsones parroquiales. Por su parte, los comedores reciben un presupuesto mensual que van rindiendo y con el cual pueden comprar alimentos frescos. A su vez, Alejandra Traverso administra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual se entregan bolsones de alimentos frescos distribuidos por 10 comedores parroquiales.

Una tercera provisión de alimentos es la llamada ayuda inmediata, que entrega a diario una bolsa con dos productos que varían, una opción que aprovechan personas en situación de calle o quienes, por necesidad, cruzan la ciudad cada mediodía para buscarlas. En el desayuno que sirven cada mañana son muchas las parejas de jubilados, un termómetro de la crisis que atraviesan los adultos mayores. Celeste, Lorena Frías y Ariana Bertone completan el equipo de administración y gestión.

Talleres y capacitación

“Justo hoy finalizó el taller de electricidad donde los jóvenes de un barrio se capacitaron”, dice entusiasmado el padre Monte. Los talleres son una de las llaves de promoción de Cáritas; son variados y van rotando de acuerdo con la demanda. Otra área sensible es el amplio depósito donde se acopia la ayuda que luego se distribuye, coordinado por Facundo García. El paso previo lo realizan voluntarios como Nora Gómez quien, después de servir el desayuno diario, clasifica las donaciones. Al respecto, desde Cáritas marcaron un detalle: así como llega ropa pulcra, hay envíos que más bien parecen una limpieza de ropero, como “camisas sin botones o pantalones con una sola pierna, o electrodomésticos que no funcionan y no tenemos cómo arreglarlos”.

Vínculos

Entre sus principales activos, Cáritas articula con distintas instituciones, como la Universidad Católica Argentina (UCA), que brinda asesoramiento jurídico gratuito. Y suman un detalle reciente que se complacen en destacar: “Una joven, de quienes llaman ?trapitos?, habló con el obispo Martín; la becamos y se recibió en el curso de cuidados de adultos mayores que realizamos junto a la UCA”. De esa misma casa de estudios llegan muchos de los voluntarios que ahora organizan una kermés para Navidad en el predio de Balcarce 1077. Asimismo, desde el colegio Sagrado Corazón participan ocho alumnos en pasantías laborales, como Julia Valentini, Facundo Ayendes y Juliana, estudiantes de 5º año que, junto al profesor Martín Gali, valoran la oportunidad de conocer otras realidades.

Cáritas también recibe en su predio a equipos de Ansés, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de Pami para asesorar a personas en situaciones vulnerables. Además, articula con la Municipalidad, ya que en su predio funciona el primer refugio para mujeres de la ciudad. Lo que se dice “¿vio?, un mundo organizado”, como resume Melisa, la recepcionista, mientras abre el portón en la despedida, donde un cartel indica: “Atención de 8.30 a 11”.

Data clave

Para colaborar con Cáritas Rosario, se puede ingresar a www.caritasrosario.com.ar, escribir a [email protected] o contactarse a través de sus redes sociales (Cáritas Argentina Rosario en Facebook y @caritasrosario en Instagram). Para coordinar el retiro de donaciones, llamar al 0341-861-5735.