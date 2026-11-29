La Universidad Nacional de Rosario (UNR) celebra este domingo sus 58 años de historia con la firme convicción de seguir adelante con la ampliación de derechos, la modernización de sus estructuras, carreras y planes de estudio, la multiplicación de las oportunidades de formación para estudiantes de toda la región y el avance en la reforma académica y pedagógica que permita que cada vez más personas accedan a la universidad pública.

“Son 58 años de una historia de enorme prestigio que es orgullo para la ciudad y todo el país, pero también un aniversario que nos encuentra trabajando como nunca antes en la transformación profunda del perfil de la UNR. Es un desafío que hoy tienen todas las universidades públicas en un mundo que cambia y exige otras cosas, pero que como en ninguna otra parte se ha impulsado en nuestra casa de estudios. Sobre la base de esa historia de excelencia, estamos provocando transformaciones que, miradas en conjunto, van diseñando un nuevo modelo, al que denomino la Universidad de la Segunda Reforma”, señaló el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

“ Hoy la UNR tiene 70 nuevas carreras, récord de estudiantes y graduados, una nueva facultad, cuatro nuevas escuelas preuniversitarias, una Escuela de Oficios, una secundaria virtual y una Universidad para Personas Mayores. En todos los parámetros hay mejores indicadores, y la presencia de la institución en cada lugar de Rosario y del centro-sur de la provincia es más activa que nunca. Todo esto en lo que avanzó nuestra universidad en los últimos años es producto del extraordinario trabajo de su comunidad que, aun atravesando contextos muy complejos, no deja de impulsar cambios que permiten poner más a tono a la UNR con los desafíos que el mundo en que vivimos plantea ”, agregó el rector.

“Conscientes del valor transformador de la educación pública, queremos seguir abriendo puertas para que más gente llegue a la universidad e ingrese a una institución moderna como la ciudad y la región necesitan. Este aniversario es una buena oportunidad tanto para reconocernos en una historia maravillosa como en la necesidad de profundizar los cambios en curso, de manera de legar a futuras generaciones una institución más abierta y más innovadora. Mi reconocimiento como rector a los nombres de quienes escribieron nuestra historia y a quienes hoy, en un contexto de enormes dificultades, siguen haciendo todo lo necesario para que la UNR siga creciendo. Resguardamos la UNR de la mejor manera posible: transformándola todos los días un poco más ”, apuntó Bartolacci.

Esta segunda reforma universitaria avanza con la modernización de las carreras de grado: las propuestas existentes de la UNR están sometiéndose a un proceso de revisión de sus planes de estudio y, entre las modificaciones de las actuales y las nuevas, se consolidan licenciaturas de cuatro años en las que el mínimo de horas exigido por la ley pasó a ser el tope máximo. Se trató de un cambio necesario que, desde 2019, impulsó la creación de más de 70 carreras. Este crecimiento fue posible gracias a la implementación de las diplomaturas, un trayecto que antes no existía y que permitió diversificar la oferta académica. Esas nuevas opciones fueron diseñadas contemplando las necesidades del mundo laboral, para aportar recursos humanos, ciencia, tecnología e innovación a la industria local y regional.

Más alumnos

Al mismo tiempo, la tarea fue ampliar la cantidad de estudiantes que ingresan a la vida universitaria. La UNR abrió su abanico de posibilidades con la consolidación de la Escuela de Oficios, mediante cursos cortos y gratuitos, sin requisitos previos, que responden a demandas sociales y del sector productivo, y que se convirtieron en una herramienta de capacitación para miles de personas. Para muchos, la formación en oficios fue la apertura al mundo del trabajo; para otros, el puntapié para seguir estudiando.

La UNR, al igual que todo el sistema universitario público nacional, ha atravesado años muy difíciles en materia presupuestaria. A pesar de todo, la respuesta sigue siendo defender el valor social del conocimiento incorporando propuestas que abran las puertas a nuevas generaciones de universitarios.

Inauguración de la UNR: nuevo paseo

Con motivo del 58º aniversario, este domingo 29 de noviembre por la mañana se inaugurará el Paseo Universidad Nacional de Rosario sobre la costanera, a la altura de Puerto Joven, y como cada año se realizará un acto de reconocimiento a los “Orgullo UNR”. En esta ocasión serán 66 estudiantes, graduados, profesionales e integrantes de la comunidad que se destacaron por sus aportes a la ciencia, a la educación y al desarrollo en Rosario, en la región y en el mundo.

Nuevas carreras 2027

Para 2027, la Universidad Nacional de Rosario incorpora dos nuevas propuestas de grado que amplían su oferta con un enfoque interdisciplinario: la Licenciatura en Musicoterapia, desarrollada en conjunto entre la Facultad de Psicología y la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes, y la Licenciatura en Curaduría, impulsada por la Facultad de Humanidades y Artes. Mientras que Musicoterapia articula el cuidado en salud y la creación artística con prácticas desde el primer año y foco en el trabajo grupal, comunitario y clínico, Curaduría ofrece una formación multidisciplinaria y presencial de cuatro años (con título intermedio a los tres) orientada a diseñar y gestionar proyectos culturales en museos, editoriales, espectáculos y entornos digitales. En el caso de la Licenciatura en Curaduría, su lanzamiento se destaca como la primera propuesta de este tipo en el ámbito universitario público del país y abre su preinscripción virtual a través del SIU Guaraní a partir del 30 de noviembre.

En 2027 será además ocasión para anotarse en la segunda cohorte de las seis carreras que comenzaron este 2026. El gran hito de este año fue la apertura de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado, la número 13 de la UNR, un hecho histórico que no ocurría desde la creación de la Facultad de Psicología en 1987. Esta nueva unidad académica nació con cuatro propuestas estratégicas: el Profesorado en Educación Física, la Licenciatura en Deporte, la Licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado y la Tecnicatura en Acompañamiento de la Persona Mayor. A esas cuatro se sumaron Terapia Ocupacional, en la Facultad de Medicina, y la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, en la Facultad de Psicología.

Primeros graduados de Diseño Gráfico

Este año, además, egresarán los primeros graduados de las licenciaturas en Diseño Gráfico y en Diseño de Indumentaria y Textil, que comenzaron hace cuatro años y siguen creciendo, al igual que la Licenciatura en Diseño Industrial y la Licenciatura en Turismo. Las otras dos carreras que llegaron para innovar y suman estudiantes son la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y la Licenciatura en Corretaje Inmobiliario.