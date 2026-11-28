Ariel Turnaturi fue asesinado en su fiambrería. El condenado, Tomás Romero, manejaba el auto en que se trasladaron otros tres hombres que asaltaron el negocio

El tribunal conformado por Gonzalo López Quintana, Paola Aguirre y Dolores Aguirre Guarrochena condenó a Tomás Romero a 18 años de prisión por el homicidio de Ariel Turnaturi , en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor. El hecho sucedió el 18 de diciembre de 2023, en Villa Gobernador Gálvez .

Ariel Edgardo Turnaturi fue asesinado durante un robo en su fiambrería, ubicada en Libertad al 600 . Ese día, tres hombres que portaban un revólver .357 magnum y una pistola ingresaron al local y redujeron a clientes y empleadas para exigir dinero.

Turnaturi, que estaba en el depósito trasero, salió a la calle al escuchar lo ocurrido e intentó frenar o sorprender a los atacantes con un tubo de cartón. Forcejeó con uno de ellos y recibió disparos que le provocaron la muerte . Los tres agresores escaparon corriendo por calle Independencia y subieron a un Chevrolet Onix que los esperaba.

Durante las instancias de juicio, la fiscal Marisol Fabbro le atribuyó a Romero su participación como conductor del vehículo y que a las 18.40 se encontraba a bordo del Chevrolet Onix, del cual es titular registral, junto a otros tres hombres. Según lo constatado por la fiscal, detuvo la marcha del rodado y al menos tres de los ocupantes del vehículo descendieron portando armas de fuego. Por ese hecho y por su participación solicitó al tribunal 25 años de prisión.

Una vez dentro del negocio, los tres redujeron a los clientes y al personal y mientras los apuntaban con las armas mencionadas uno de los hombres saltó sobre el mostrador y les exigió la entrega del dinero a las empleadas del local. Turnaturi, propietario del local, se encontraba trabajando en el depósito trasero y ante los hechos corrió e intentó sorprender a los atacantes abriendo rápidamente la puerta principal. Forcejeó con uno de los agresores y le dispararon al menos tres veces, ocasionando su muerte. Tras efectuar las detonaciones, los tres se retiraron rápidamente del local comercial.

El comerciante villagalvense Ariel Turnaturi

Romero, quien trasladó a los asaltantes, fue detenido en enero de 2024. Para llegar a su identificación fueron clave las cámaras de monitoreo, el reconocimiento de patentes en Rosario y la de su teléfono celular.

Millones de recompensa

Los detectives obtuvieron imágenes del Centro de Monitoreo de Villa Gobernador Gálvez y de cámaras privadas, y determinaron el recorrido del Onix previo y posterior al crimen. El primero de los números de la chapa se encontraba tapado. La investigación arrojó que de los diez vehículos posibles con las combinaciones de números, dos eran Chevrolet Onix: uno estaba radicado en Rosario y el otro en Santiago del Estero.

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Establecido el titular del auto se hicieron tareas de campo en inmediaciones del domicilio de Romero, en donde también funcionaba su barbería, hasta que dieron con una cochera donde estaba el vehículo, a metros del lugar. Cuando obtuvieron el número de celular de Romero, los informes de impacto de antenas arrojaron una prueba de peso: lo ubicaron en Villa Gobernador Gálvez el día del crimen, en la hora en que fue cometido, a 25 kilómetros de su casa.

Los tres atacantes que ingresaron al comercio aún no fueron identificados ni detenidos y el gobierno de Santa Fe actualizó la recompensa a 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar o dar con los demás autores del crimen, con reserva de identidad.