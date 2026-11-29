La nueva concesionaria tomó posesión de la arteria el pasado 7 de octubre. Estiman que dejarla transitable demandará entre seis y nueve meses de trabajo

El pasado miércoles 14 de octubre, una mujer falleció tras un choque entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba , a la altura de Roldán. El siniestro ocurrió en el kilómetro 315, en sentido hacia Rosario. Ni bien se conoció la noticia, usuarios de las redes sociales recordaron que "el último puente antes de entrar a la ciudad está destruido. Hay que pasar con cuidado porque, generalmente, la gente que viene rápido frena de golpe y se provocan accidentes".

La alerta por el mal estado de la ruta ya había surgido en septiembre pasado, cuando una persona murió y dos resultaron heridas tras el despiste y vuelco de un vehículo utilitario, a la altura del kilómetro 621, en Oliva, provincia de Córdoba. También en julio, tres ocupantes de una camioneta Toyota Hilux murieron y otro resultó gravemente herido luego de que el vehículo perdiera el control, impactara contra el guardarraíl y volcara en el kilómetro 515, en Morrison, Córdoba. Son solo algunos de los siniestros fatales que tuvieron a esa conexión como escenario durante este año.

El deterioro del asfalto, la presencia de baches, la falta de demarcación y el estado de las banquinas son motivos de queja constante entre quienes circulan por la autopista Rosario-Córdoba , una de las rutas más transitadas del país, que une los dos mayores centros urbanos del interior argentino. Son 400 kilómetros que unos 12 mil vehículos por día recorren a los saltos.

En X (ex-Twitter), el malestar de los conductores es motivo frecuente de conversación. "Córdoba, espantoso estado de la autopista a Rosario, con cráteres que provocan destrucción de autos y accidentes de tránsito. El tramo hasta Río Segundo y Pilar, obliga a los automovilistas a hacer malabares", escribió esta semana el usuario @leoguevara80.

Las respuestas no se hicieron esperar. "Esto no es nada, entre Ballesteros y Cañada de Gómez hay tramos más peligrosos, con desniveles bruscos en la calzada de cemento que te pueden desarmar el vehículo", sumó @bap. Con un poco más de humor, @IvanRoj99380931 aseguró: "¡Me sentí Franco este finde! Así andaba esquivando esos baches. ¡Un desastre!".

En agosto pasado, La Capital publicó un informe que recogía testimonios de choferes de camiones que se ven obligados a realizar maniobras peligrosas para evitar accidentes, como circular por el carril rápido debido al mal estado de varios tramos de la autopista. Los conductores también advertían sobre los serios daños que sufren sus vehículos y que generan costosas reparaciones.

>> Leer más: El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Una ruta "bastante abandonada"

La autopista Rosario-Córdoba se proyectó en 1970 y se inauguró en su totalidad el 22 de diciembre de 2010, tras cuatro décadas de avances y demoras. Desde entonces, el mantenimiento de la ruta estuvo concesionado a empresas a cambio del cobro de peajes. Entre 2020 y 2026, esta tarea quedó a cargo de Corredores Viales SA, una firma de gestión estatal bajo la órbita de Vialidad Nacional.

El pasado 7 de octubre, la concesión pasó a manos de Covicen SA, una empresa conformada por tres constructoras —Afema, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta— que se hicieron cargo del tramo centro de la llamada Red Federal de Concesiones. El sector abarca 679 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, entre Córdoba y Santa Fe.

"Recibimos una ruta bastante abandonada, donde en los últimos años no se hicieron muchas mejoras", señaló una vocera de la firma ante la consulta de este medio. Además, apuntó que en algunas zonas ya se está trabajando "haciendo un esfuerzo para lograr garantizar la transitabilidad para los usuarios, sean autos particulares o camiones".

De acuerdo con el análisis de la nueva concesionaria, el tramo más complicado es el que se extiende entre James Craik y Carcarañá, donde la autopista presenta una terminación de losas de hormigón. Allí, "se puede hacer un gran bacheo, pero resulta necesario empezar a demoler y reconstruir las losas en mal estado", describieron desde la firma.

En cambio, en los sectores comprendidos entre Pilar y James Craik, y entre Carcarañá y Rosario, la calzada es de asfalto, lo que permite acelerar los trabajos mediante el bacheo y el tapado de juntas.

"Ya empezamos con el corte de pasto y arreglando baches en todo lo que es mezcla asfáltica. Lo estamos haciendo lo más rápido posible para darle a quienes circulan por la autopista la seguridad que requieren", remarcó la referente de la firma.

También destacó que, si bien el pliego de la concesión les otorga un año para completar las obras iniciales de puesta en valor —que incluyen bacheo de asfalto, reparación de losas, cartelería, pintura, perfilado de banquinas, corte de pasto e iluminación—, se trabajará con la mayor urgencia posible.

Aun así, consideró que dejar la ruta en condiciones óptimas llevará entre seis y nueve meses.

>> Leer más: La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Deterioro acentuado

El deterioro de la autopista Rosario-Córdoba no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años, cuando el gobierno nacional resolvió casi paralizar las inversiones en obras públicas viales.

El último informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), fechado en diciembre del año pasado, destaca que más del 60 % de las rutas nacionales está en estado regular o malo y presenta una alta siniestralidad vial. El abandono del mantenimiento preventivo, apunta el documento, genera un círculo vicioso: acelera el paso de fallas menores a colapsos estructurales y multiplica los costos futuros de rehabilitación.

Entre las consecuencias, el trabajo destaca el incremento severo de los costos de operación vehicular, la reducción de las velocidades medias, la congestión estructural en corredores productivos, un mayor deterioro por el tránsito pesado no controlado y el aumento sostenido de la siniestralidad vial.

De acuerdo con organizaciones como Luchemos por la Vida, si bien las fallas humanas son la principal causa de los siniestros de tránsito, los caminos con baches, hundimientos, falta de señalización y banquinas descalzadas favorecen el error humano.

Los últimos informes publicados por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con datos consolidados de 2024 y preliminares de 2025 y 2026, advierten que durante 2025 se registraron 4.060 fallecidos en todo el país, mientras que en 2024 fueron 4.043. El 43 % de las víctimas tenía entre 15 y 34 años, y los siniestros viales constituyen la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes.

Si bien la mayoría de los choques ocurre en zonas urbanas, más del 60 % de las muertes se produce en rutas y autopistas.