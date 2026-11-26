El gobernador de Buenos Aires y presidenciable del PJ llegará a Reconquista y la capital provincial. Además de la reunión con el jefe de la Casa Gris, estará con industriales y la CGT

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , desembarcará el miércoles próximo en territorio santafesino para desplegar una amplia agenda institucional y política que incluirá un encuentro en la Casa Gris con su par Maximiliano Pullaro . El periplo abarcará la ciudad de Reconquista y la capital provincial.

Además de reunirse con Pullaro, el bonaerense mantendrá encuentros con industriales y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT ). La visita se enmarca en el lanzamiento de la junta promotora local “Axel 2027” , que acaba de tener su correlato en Rosario . No obstante, todavía es una incógnita si Kicillof visitará la ciudad antes de fin de año .

El bonaerense busca fortalecer la estructura federal de su espacio mediante el encuentro con referentes políticos, gremiales y sociales del justicialismo santafesino . Aunque también aspira a ampliar sus vínculos fuera de Buenos Aires y dialogar con referentes de otros espacios partidarios .

A su vez, pretende proyectar una opción de liderazgo nacional centrada en el respaldo al sector productivo y la infraestructura pública para, de ese modo, diferenciarse de las medidas que viene implementando el gobierno de Javier Milei .

La agenda de Kicillof

Kicillof llegará a la mañana a Reconquista para compartir actividades con referentes locales. Más tarde, irá a la ciudad de Santa Fe, donde desplegará una amplia agenda y se reunirá con Pullaro en la Gobernación.

Precisamente, el mano a mano entre el mandatario peronista y su par de Santa Fe y líder de Unidos será un momento clave de la jornada.

Kicillof y Pullaro mantienen un vínculo institucional fluido y de cooperación operativa, pese a pertenecer a distintos espacios partidarios. Ambos gobernadores sostienen contactos periódicos marcados por la coordinación en seguridad y el contexto político nacional.

Consumada la reunión en la Casa Gris, Kicillof se encontrará con integrantes del sector industrial y dirigentes de la CGT. El paso del bonaerense por Santa Fe finalizará con un acto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).