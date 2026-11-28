Estacionó borracho y en contramano sobre el carril exclusivo de calle Santa Fe Un hombre de 50 años detuvo su marcha en Santa Fe al 2200, en dirección al este. El test le dio 1.16 gramos de alcohol en sangre 28 de noviembre 2026 · 17:43hs

El conductor borracho junto a su vehículo

Personal de Tránsito remitió este sábado un vehículo al corralón de Moreno y Ocampo luego de que su conductor, borracho, dispare el alcoholímetro ante el test efectuado por los agentes. Los mismos llegaron luego de un aviso de la policía motorizada, que se encontró con el vehículo estacionado en contramano en Santa Fe, casi Alvear.

La policía llegó al lugar tras un llamado de vecinos por la presencia de un auto estacionado por calle Santa Fe al 2200, en contramano y sobre el carril exclusivo. Al arribar a la zona, constataron que dentro del rodado estaba su titular, identificado como Facundo Manuel Z., de 50 años.

El conductor presentaba un claro estado de ebriedad por lo que se solicitó colaboración al personal de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, quienes realizaron el test de alcoholemia.

A pesar de la norma Alcohol 0, Facundo Z. dio positivo con 1.16 gramos de alcohol en sangre. Además, los agentes de Tránsito señalaron que el vehículo no poseía la patente delantera.

Por el positivo de alcoholemia, la falta de tránsito y la ausencia de la identificación visible del vehículo, la Dirección de Tránsito remitió el auto al corralón de Moreno y Ocampo.