El Xeneize quiere extender su paso triunfal y buscará doblegar al Lobo en busca de la semifinal del Clausura

Leandro Paredes es el máximo símbolo de Boca y marca siempre la diferencia. Boca ya ganó dos títulos y va por más.

Boca Juniors recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize va por la misma llave que Central, que en la previa recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito.

El partido de Boca está programado para las 20.30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN, TNT Sports Premium y Disney+.

El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Boca afilado

Boca llega a este enfrentamiento con el Lobo platense en un increíble momento, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga y de la Copa Sudamericana 2026.

Y además Boca mantiene vivas las posibilidades de conseguir una inolvidable quíntuple corona en caso de ganar también el torneo Clausura, la Copa Argentina (el miércoles jugará la final contra Platense) y el Trofeo de Campeones.

La racha del Vasco

El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena y que perdió solo uno de sus últimos 26 partidos, finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final no tuvo mayores complicaciones para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lo hizo en La Bombonera, con los goles del capitán Leandro Paredes, de penal, y de Miguel Merentiel.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, fue uno de los equipos más regulares del año y prueba de ello es que finalizó quinto en la tabla anual con 57 puntos.

En lo que respecta al torneo Clausura, el Lobo quedó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final necesitó del tiempo extra para vencer 4-2 a Newell’s.

Fue tras un arbitraje polémico del juez Nicolás Ramírez en el bosque platense.

Si bien los equipos no están confirmados, Boca pondría todo su poderío para recibir al Lobo.

Así Boca alistaría a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Estos serían los once del Vasco Rodolfo Arruabarrena para ir por el boleto a la semifinal del Clausura.

Mientras que por el lado de Gimnasia el equipo titular estaría integrado por: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Esta es la alineación inicial que dispondría el director técnico del Lobo Ariel Pereyra para el duelo en La Bombonera.

La llave de Central

Central tendrá que hacer muy bien los deberes primero ante Barracas Central en el Gigante de Arroyito ante su gente y si los del entrenador Jorge Almirón consiguen el boleto a la semifinal, luego todos los canallas estarán más que atentos al partido que se jugará por la noche en La Bombonera.

Es que la llave de la semifinal enfrentará al ganador de Central con Barracas y de Boca con Gimnasia LP. Lo que sabe el Canalla es que si pasa volverá a ser local.