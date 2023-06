Mensajería violenta: qué lecturas ameritan las balaceras con panfletos

Hubo un tiempo en que las balaceras podían leerse como diálogos entre particulares que tenían lugar en la vía pública. Un emisor le decía a un destinatario que le pagara una deuda y reforzaba esa exigencia con disparos contra su casa. Tal vez la trascendencia pública no le convenía a ninguno y la noticia del ataque no se conocía más allá de la cuadra. Pero hace cinco años ese diagrama comunicacional cambió drásticamente en Rosario para incorporar edificios públicos que pertenecen a la sociedad toda e incluso a víctimas que no tienen nada que ver con conflictos violentos.