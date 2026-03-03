Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Yamila S., de 26 años, fue arrestada en allanamientos en Avellaneda al 4700. Presumen que hizo tareas de vigilancia cerca del súper de la República de La Sexta

Yamila S., sospechada de participar de la balacera contra el Carrefour de La Sexta, fue detenida en el marco de tres allanamientos en un pasillo de Avellaneda al 4700.

Una mujer de 26 años fue detenida en zona sudoeste sospechada de participar de la balacera contra el supermercado Carrefour del barrio República de la Sexta . Yamila Evelyn S. está sindicada de haber realizado tareas de vigilancia y en los próximos días sería imputada por la fiscal Paula Barros.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron la detención de Yamila S. en allanamientos realizados en la zona sudoeste en el marco de la causa por intimidación pública y lesiones con armas de fuego originada en el ataque del pasado domingo 22 de febrero, cuando dos hombres llegaron en moto hasta el ingreso al estacionamiento del establecimiento comercial de Ocampo y Chacabuco y dispararon al menos nueve veces .

Uno de los balazos alcanzó a un docente de 33 años que ingresaba al súper a hacer compras y sufrió una herida en el costado derecho del cuerpo, a la altura de la cintura . El hombre, vecino de la zona, fue trasladado al sanatorio Laprida donde al día siguiente le dieron el alta médica.

El ataque tuvo como particularidad que los agresores dejaron un mensaje escrito con alusiones a Nahuel “Churro” Canavo, un hombre que cumple una condena en Piñero, y también refería sobre recientes hechos de violencia en el barrio Toba de la zona sudoeste.

Un escrito similar se encontró tras una balacera posterior, la noche del martes 24 de febrero, cuando balearon una camioneta estacionada en Zelaya al 1300, en el barrio Parque Casas, en la zona norte. Se presume que ambos hechos tuvieron como víctimas blancos elegidos al azar.

Más detenidos

Antes de que cayera esta mujer de 26 años ya habían sido detenidas cinco personas en el marco de la investigación. Las primeras tres, cuyas identidades no se dieron a conocer, cayeron el jueves pasado en el marco de una serie de allanamientos.

El sábado, en un edificio de avenida Belgrano al 900, fue apresado como presunto instigador del ataque al supermercado Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano de 33 años que había sido deportado en 2023 luego de un cumplir una condena a cinco años y medio en Piñero y que volvió a ingresar al país en forma ilegal.

>> Leer más: Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Acevedo estaba siendo investigado por narcomenudeo por la Justicia Federal y este lunes fue imputado por tenencia de drogas para comercialización. En ese marco quedó en prisión preventiva por seis meses, mientras se espera que en los próximos días sea imputado en la Justicia provincial por la balacera contra el Carrefour.

En tanto, el domingo fue arrestado Sergio Matías L. en el barrio Acindar, a quien se le atribuye haber conducido la moto de la que se bajó el gatillero que disparó contra el Carrefour.

Y este martes la PDI realizó allanamientos en tres viviendas de un pasillo ubicado en Avellaneda al 4700 donde detuvieron a Yamila S. En los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, prendas de vestir y calzado de interés para la causa, una mochila con documentación, dinero en efectivo y una moto Keller de 110 centímetros cúbicos.