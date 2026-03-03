La Capital | Policiales | Balaceras

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Yamila S., de 26 años, fue arrestada en allanamientos en Avellaneda al 4700. Presumen que hizo tareas de vigilancia cerca del súper de la República de La Sexta

3 de marzo 2026 · 20:16hs
Yamila S.

Yamila S., sospechada de participar de la balacera contra el Carrefour de La Sexta, fue detenida en el marco de tres allanamientos en un pasillo de Avellaneda al 4700.

Una mujer de 26 años fue detenida en zona sudoeste sospechada de participar de la balacera contra el supermercado Carrefour del barrio República de la Sexta. Yamila Evelyn S. está sindicada de haber realizado tareas de vigilancia y en los próximos días sería imputada por la fiscal Paula Barros.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron la detención de Yamila S. en allanamientos realizados en la zona sudoeste en el marco de la causa por intimidación pública y lesiones con armas de fuego originada en el ataque del pasado domingo 22 de febrero, cuando dos hombres llegaron en moto hasta el ingreso al estacionamiento del establecimiento comercial de Ocampo y Chacabuco y dispararon al menos nueve veces.

Balaceras y mensajes

Uno de los balazos alcanzó a un docente de 33 años que ingresaba al súper a hacer compras y sufrió una herida en el costado derecho del cuerpo, a la altura de la cintura. El hombre, vecino de la zona, fue trasladado al sanatorio Laprida donde al día siguiente le dieron el alta médica.

>> Leer más: Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado de República de la Sexta

El ataque tuvo como particularidad que los agresores dejaron un mensaje escrito con alusiones a Nahuel “Churro” Canavo, un hombre que cumple una condena en Piñero, y también refería sobre recientes hechos de violencia en el barrio Toba de la zona sudoeste.

Un escrito similar se encontró tras una balacera posterior, la noche del martes 24 de febrero, cuando balearon una camioneta estacionada en Zelaya al 1300, en el barrio Parque Casas, en la zona norte. Se presume que ambos hechos tuvieron como víctimas blancos elegidos al azar.

Más detenidos

Antes de que cayera esta mujer de 26 años ya habían sido detenidas cinco personas en el marco de la investigación. Las primeras tres, cuyas identidades no se dieron a conocer, cayeron el jueves pasado en el marco de una serie de allanamientos.

El sábado, en un edificio de avenida Belgrano al 900, fue apresado como presunto instigador del ataque al supermercado Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano de 33 años que había sido deportado en 2023 luego de un cumplir una condena a cinco años y medio en Piñero y que volvió a ingresar al país en forma ilegal.

>> Leer más: Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Acevedo estaba siendo investigado por narcomenudeo por la Justicia Federal y este lunes fue imputado por tenencia de drogas para comercialización. En ese marco quedó en prisión preventiva por seis meses, mientras se espera que en los próximos días sea imputado en la Justicia provincial por la balacera contra el Carrefour.

En tanto, el domingo fue arrestado Sergio Matías L. en el barrio Acindar, a quien se le atribuye haber conducido la moto de la que se bajó el gatillero que disparó contra el Carrefour.

Y este martes la PDI realizó allanamientos en tres viviendas de un pasillo ubicado en Avellaneda al 4700 donde detuvieron a Yamila S. En los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, prendas de vestir y calzado de interés para la causa, una mochila con documentación, dinero en efectivo y una moto Keller de 110 centímetros cúbicos.

Noticias relacionadas
Los investigadores secuestraron armas y municiones en el procedimiento por las balaceras.

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Uno de los detenidos en el marco de las balaceras con mensaje en Rosario

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

La serie de balaceras incluyó disparos contra una camioneta en Zelaya al 1300.

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Ovación
¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto