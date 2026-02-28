Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

El presunto autor intelectual quedó bajo arresto durante un operativo en el centro. También se hicieron allanamientos en la zona oeste y en Roldán

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció un avance en la investigación sobre balaceras mafiosas en Rosario . Este sábado se confirmó el arresto del supuesto instigador del ataque en un supermercado , donde un cliente sufrió heridas y dejaron una nota con amenazas.

La fiscal Paula Barros solicitó múltiples allanamientos en la ciudad y en Roldán para profundizar la pesquisa que conecta distintas causas sobre abuso de armas de fuego desde el último domingo. El sospechoso fue identificado sobre avenida Belgrano al 900 , cerca de la ribera central y el parque de España.

El hombre identificado por sus iniciales como V. S. A. F. tenía un pedido de captura por varias balaceras en Rosario . Entre ellas se destaca la balacera en el supermercado Carrefour de Ocampo y Chacabuco , el primer episodio en la serie de denuncias que incluyen el secuestro de mensajes intimidatorios similares.

La unidad de Violencias Altamente Lesivas del MPA organizó el operativo de este fin de semana junto a la Justicia federal. La Policía de Seguridad Aereoportuaria (PSA) arrestó al presunto autor intelectual después de la aprehensión de otras tres personas vinculadas a los ataques.

Las fuerzas de seguridad encontraron al menos dos armas de fuego que serán peritadas en el marco de la investigación. También hallaron cajas de municiones y cargadores entre la evidencia reunida durante las últimas horas.

>> Leer más: Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras recientes en Rosario

Según fuentes judiciales, el cuarto detenido no sólo fue el instigador del ataque al voleo que terminó con un hombre de 33 años baleado en el barrio República de la Sexta. En los próximos días lo imputarán por su participación en otros hechos en los que los delincuentes dejaron notas intimidatorias referidas a delincuentes presos. Uno de ellos es Claudio Nahuel "Churro" Canavo, ya condenado por acciones similares para amenazar a jueces que intervinieron en causas vinculadas a Los Monos.

En esta oportunidad, la Policía Federal Argentina (PFA) y la PSA hicieron allanamientos en seis puntos de la región. Además de la captura en avenida Belgrano, requisaron distintos domicilios, principalmente en la zona oeste: San Juan al 4700, Alvarado al 1400, Oliden al 4200 y Pascual Rosas al 800. Al mismo tiempo, el personal fue a inspeccionar un inmueble de Roldán ubicado sobre Solidaridad al 800.

La primera hipótesis del gobierno de Santa Fe sobre las últimas balaceras se refiere a disputas entre "elementos residuales" de bandas dedicadas a la venta de drogas. "Al no haber una estructura orgánica, dan lugar a conflictos puntuales y territorializados", manifestó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.