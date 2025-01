Febrero en plataformas: estrenos en Netflix, Max, Amazon y Disney+

El verano no da tregua, y las plataformas se renuevan para acompañar con nuevos contenidos las noches de calor. Netflix , Max (antes HBO), Amazon Prime Video, y Disney+ estrenan producciones originales para todos los gustos. Este mes, se destaca la llegada de la segunda temporada de “Envidiosa” , la serie argentina que se volvió furor en 2024.

Vicky (Griselda Siciliani) se encuentra tironeada entre dos caminos posibles: casarse y construir un proyecto de familia con Dani (Martín Garabal), o permitirse explorar un vínculo con Matías (Esteban Lamothe). Por momentos, esa vida de country con la que tanto soñó ya no le parece tan atractiva, pero a su vez la aterra la posibilidad de un nuevo amor. Más neurótica que nunca, empieza a ir y venir entre ambos mundos sin querer soltar ninguno de los dos. Guiada por su psicóloga Fernanda (Lorena Vega), deberá tomar una decisión y enfrentarse a las consecuencias.

Embed - Envidiosa: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

“Cassandra”. 6 de febrero.

Una familia se muda a la casa inteligente más antigua de Alemania y, después de décadas sin funcionar, despierta a Cassandra, la asistente virtual. Poco a poco, se darán cuenta que esa tecnología tiene motivaciones propias y hará lo que sea necesario para que los nuevos habitantes se queden en el lugar y no vuelvan a apagarla. Se trata de una producción alemana, escrita y dirigida por el cineasta Benjamin Gutsche, que busca recuperar el terror tecnológico de proyectos como “Black Mirror”.

Embed - Cassandra | Official Teaser | Netflix

“Love is blind”. Temporada 8. 14 de febrero.

En su versión original de Estados Unidos, un nuevo grupo de solteros y solteras se embarca en el experimento que invita a encontrar el amor a ciegas.

Embed - Love is Blind Season 8 | Official Trailer | Netflix

“Valeria”. Temporada 4. 14 de febrero.

La popular serie española, basada en el libro homónimo de Elísabet Benavent, vuelve al ruedo. Esta cuarta temporada, las cuatro amigas entran en una etapa más madura de su vida profesional y amorosa.

Embed - Valeria: Temporada 4 | Tráiler Oficial | Netflix España

“Día cero”. 20 de febrero.

Robert De Niro, Angela Basset, Lizzy Caplan y Jessie Plemons encabezan este thriller político que promete. Un ciberataque sabotea la infraestructura eléctrica y de transporte de Estados Unidos, y el expresidente George Mullen (De Niro) interviene para encontrar al culpable.

Embed - Día cero (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

Prime Video

“Invencible”. Temporada 3. 6 de febrero

La exitosa serie de animación, basada en el cómic de Robert Kirkman, regresa a la pantalla chica. Escrita por el propio Kirkman, esta temporada tendrá ocho episodios: los tres primeros estarán disponible desde el día del estreno, y luego habrá uno nuevo cada semana.

Embed - Invincible - Teaser Temporada 3 | Amazon Prime

“Culpa mía. Londres”. 13 de febrero

Se trata de la versión anglosajona de la saga española que es un fenómeno mundial. La trilogía de libros románticos adolescentes “Culpables”, de la argentina Mercedes Ron, inició en Wattpad (una plataforma de fan fiction) y se convirtió en un best seller. Después de que “Culpa tuya”, la segunda parte estrenada a finales de 2024, se convirtiera en el contenido no hablado en inglés más visto en Prime Video, la plataforma anunció la adaptación estadounidense.

Embed - Culpa Mía: Londres | Tráiler Oficial | Amazon Prime

“Broken Rage”. 13 de febrero

Dirigida, escrita y protagonizada por el reconocido cineasta y comediante japonés Takeshi Kitano. Después de pasar por el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2024 (fuera de competencia), llega al streaming. La película está dividida en dos partes: la primera cuenta las violentas desventuras de un asesino a sueldo, y la segunda narra la misma historia pero como comedia.

Embed - Trailer de Broken Rage — subtitulado en español (HD)

“Reacher”. Temporada 3. 20 de febrero

Una de las series de acción más exitosas del momento, también basada en una saga literaria. La tercera temporada se basa en la séptima entrega de los libros de Lee Child, y tendrá ocho episodios: los tres primeros estarán disponibles el día del estreno, y luego habrá uno nuevo cada jueves. Esta vez, Jack Reacher (Alan Richtson) tendrá que sumergirse en el oscuro núcleo de una red criminal para rescatar a un informante encubierto de la DEA.

Embed - REACHER Temporada 3 - Tráiler Oficial

Disney +

“Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)”. 13 de febrero

Se trata de un documental sobre la legendaria banda de funk Sly and the Family Stone, dirigido por Ahmir "Questlove" Thompson (miembro de la banda The Roots). Tuvo su premiere en el prestigioso Festival de Sundance en la última semana de enero y llegará al streaming. En la película, dan su testimonio figuras clave de la música afro estadounidense como Andre 3000, D'Angelo, Chaka Khan, y Q-Tip.

Embed - SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius) | Official Trailer | Hulu

“Mil golpes”. 21 de febrero

De los creadores de la celebrada “Peaky Blinders”, esta nueva serie se desarrolla en el East End de Londres en la década de 1880. En un entorno hostil, marcado por la criminalidad y la precariedad, dos amigos jamaicanos buscan abrirse camino y se adentran en el universo del boxeo.

Embed - A Thousand Blows | Official Trailer | Hulu

Max

"The White Lotus”. Temporada 3. 17 de febrero

Llegó el esperado regreso de una de las series más celebradas del último tiempo. Creada por Mike White, se trata de una antología con un factor común: cada temporada se desarrolla en un hotel de lujo en algún lugar del mundo, donde converge la frivolidad, la explotación y alguna trama criminal. Con registro de sátira y a través, propone una crítica social a la clase alta y su turismo consumista. Esta vez, los hechos tendrán lugar en Tailandia.

Embed - The White Lotus - 3ª temporada | Tráiler Oficial | Max

“Coyotl: héroe y bestia”. 27 febrero.

La nueva serie original de Max hecha en Latinoamérica, que relata la historia de un héroe mexicano que luchará por defender a los suyos y convertirse en el guardián de su pueblo.