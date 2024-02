Entre el Estado liberal y la patria del saqueo

Tener un presidente que no sólo expresó su profunda admiración por Jair Bolsonaro , sino que lo invitó, con toda una comitiva, a su asunción presidencial, convirtiendo ese acto en toda una provocación diplomática hacia la novena economía del mundo , tendría que poner, por lo menos, una alerta en cualquier diagnóstico. Hay algo del gesto autoritario de su par brasileño que lo seduce, del mismo modo que lo fascina esa democracia en vías de transformarse en autoritarismo que es la república de Bukele, o ese gesto de machito alfa que pregona Elon Musk, el tipo que festejó en un tweet el golpe de estado en Bolivia. Las señales están. El rol de Victoria Villarruel no hace más que exacerbar ese apasionamiento bruto.

En este preciso momento, en Brasil, se están dando a conocer las pruebas con las que se inculpa al ex presidente Bolsonaro de haber planificado un golpe de estado. Entre los implicados, está Fernando Cerimedo, uno de los asesores de Javier Milei encargados de la batalla virtual desde la campaña, a quien se lo señala por ser uno de los posibles armadores del intento de golpe por la vía digital. El escándalo es tan enorme como cuando se filtraron los chats que verificaban el armado de la causa a Lula da Silva como el corrimiento vía impeachment de Dilma, que se mereció un documental en Netflix: Al filo de la democracia. El golpe planificado por Bolsonaro finalmente no sucedió como debía, principalmente porque de las tres fuerzas armadas, dos presentaron sus dudas. El juicio, sin embargo, avanza: todo indica que hubo un golpe que se organizó, se planificó, y, finalmente, no prosperó. Por el momento Jair Bolsonaro está inhabilitado a ocupar cargos públicos hasta el año 2030.