El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula Uno

Con una pista de aterrizaje ampliada y remodelada, el aeropuerto de Rosario va en busca de más vuelos. Los charter para la Fórmula Uno en San Pablo, a un paso de su definición.

Tras la ampliación de la pista de aterrizaje y la habilitación del nuevo edificio, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas tiene nuevo director. Se trata de quien fue el gerente de la terminal aérea Pío Drovetta quien prometió una mayor conectividad tanto a nivel internacional como para los vuelos de cabotaje. En este contexto, trascendió que están casi definidos vuelos charter a San Pablo en el marco del circuito de la Formula Uno que hará escala en Brasil en noviembre. La novedad se suma otras gestiones "en un escenario desafiante", en el que se buscará profundizar con Aerolíneas Argentinas más rutas que unan a Rosario con otros destinos del país. La compañía dominicana Arajet ya confirmó su operación desde la ciudad con vuelos directos a Punta Cana a partir del 16 de junio, mientras que Aerolíneas prepara despegar desde aquí a Miami para el inicio del Mundial de Fútbol. Avanzan gestiones para que una empresa low cost explore vuelos a Chile y Paraguay.

El nombramiento de Drovetta se produjo tras el apartamiento de Esteban Bretto al frente del directorio. La decisión fue comunicada por el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, quien consideró que "es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y que permita desarrollar el mayor potencial en cada área”.

Desde Expoagro, el flamante director de la terminal aérea local adelantó sus principales objetivos al frente de la gestión. "Estamos teniendo un posicionamiento muy importante y existe una decisión política muy fuerte de salir a buscar vuelos internacionales, de salir a posicionar no solamente al aeropuerto, sino a la provincia de Santa Fe", marcó el funcionario, para repasar las gestiones en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y las reuniones cara a cara con diversas compañías aéreas, la semana, pasada en Río de Janeiro.

Arajet Arajet es en la actualidad la única aerolínea que vuela directo desde Rosario a República Dominicana.

"Hemos tenido conversaciones para explorar posibles nuevas conexiones que pueden verse acá en nuestra ciudad, en un escenario desafiante", subrayó Drovetta, quien dejó indicios en la entrevista de novedades inminentes. "Estamos trabajando para que haya más conectividades, tanto a nivel internacional como a nivel de cabotaje, porque cuando termina la época de temporada alta en el verano, por ahí se resienten un poco algunas frecuencias. Las gestiones son, sobre todo, con la Aerolínea Argentinas, para solicitarle que se sostengan trayectos, o ingresen nuevas rutas a nivel de cabotaje".

El "Islas Malvinas" tiene mucha actividad hacia la noche y la madrugada. Entre las medianoche y las 5 de la madrugada hay dos vuelos de Copa Airlines de Panamá, otro de Gol desde San Pablo, de Latam proveniente de Río de Janeiro, otro de Latam que parte hacia Lima, Perú. Y además, vuelos de Flybondi a Maceió y Florianópolis en temporada estival. Además de todo el tráfico de cabotaje a diferentes puntos de la Argentina y sus posibles conexiones al exterior.

Aeropuerto Rosario 2.3 El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Rosario más conectada

A partir del 16 de junio la compañía Arajet dará inicio a sus tres vuelos semanales a Punta Cana, para conectar desde esta localidad de República Dominicana con otros 13 destinos internacionales. Arajet ya opera desde Ezeiza y Córdoba y suma a Rosario.

Fórmula Uno

Lo que generó mucha expectativa es la posibilidad de vuelos charter a San Pablo para que el público amante de la Fórmula Uno pueda llegar directo a la fecha 21 a disputarse el 8 de noviembre, para ver en el autódromo José Carlos Pace, conocido popularmente como Interlagos la elite del deporte motor. La gestiones están al frente de una operadora mayorista de turismo. En paralelo, están avanzadas las tratativas con una conocida low cost para sumarle conectividad directa a Chile y Paraguay.

Sobre las gestiones en el Islas Malvinas, el ministro Puccini desde Expoagro. "Tenemos una importante red de gestiones permanentes, y hemos hecho un cambio de perfil. Pío (Drovetta) formaba parte del esquema de trabajo y consideramos que este cambio será positivo. Estamos procurando más vuelos para Rosario y participando en ferias internacionales. Con esta intención y estas ganas de lo que tiene que ver la conectividad miramos a Rosario como un hub (centro de operaciones) también logístico con lo que es el sistema de carga que necesitamos fortalecer. Así que estamos hablando con todas las aerolíneas para que Rosario y también Santa Fe puedan tener más conectividades. No es fácil conseguirlas porque hoy las aerolíneas también están con todas las rutas a pleno y a futuro las vamos gestionando como lo venimos haciendo" remarcó.

Aeropuerto Rosario Vuelve una ruta tradicional al aeropuerto de Rosario, que había sido suspendida a principios de 2024. Foto: Gobierno de Santa Fe

Créditos en Expoagro

En otro orden de cosas, Puccini se refirió en la feria de la agroindustria, en la que el ministro contrapuso las políticas provinciales frente al nuevo esquema económico que plantea el gobierno nacional. En tal sentido, el ministro de Desarrollo Productivo pone herramientas a disposición de los privados, como una línea de crédito a través de más de ocho entidades bancarias por unos 180 mil millones de pesos, con una bonificación de tasa, y en la que algunas líneas van hasta el 10 por ciento.

"Es un esfuerzo que hacemos con recursos de los santafesinos pero es un círculo virtuoso porque son impuestos que pagan los santafesinos, ahora vuelve el sector productivo entre quien quiere comprar y quien quiere vender, así como hemos tomado otras decisiones que han hecho que el empleo no caiga tanto, nunca se cortó la obra pública en la provincia de Santa Fe y son 40 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta o la la ley tributaria del 2026, que aquella empresa quizás tome un nuevo puesto de trabajo, un nuevo empleado lo puede absorber el pago del sueldo totalmente ingresos brutos, o sea que le saldría cero". Sobre este último punto, el ministro recordó que ya hubo 600 empresas de Santa Fe que tomaron casi 700 trabajadores en esta coyuntura. "Si el gobierno nacional implementara bajas impositivas, en la ley del cheque, en la ley del combustible, en las retenciones, si mejorara la devolución del IVA, la situación podría ser otra, sobre todo para esas empresas que están pasándola mal y quedando al costado del camino", finalizó.