La Capital | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula Uno

El plan de negocios de la actual gestión buscará sumar vuelos domésticos y destinos internacionales. Chile y Paraguay en la mira

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

11 de marzo 2026 · 06:10hs
Con una pista de aterrizaje ampliada y remodelada

Con una pista de aterrizaje ampliada y remodelada, el aeropuerto de Rosario va en busca de más vuelos. Los charter para la Fórmula Uno en San Pablo, a un paso de su definición.

Tras la ampliación de la pista de aterrizaje y la habilitación del nuevo edificio, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas tiene nuevo director. Se trata de quien fue el gerente de la terminal aérea Pío Drovetta quien prometió una mayor conectividad tanto a nivel internacional como para los vuelos de cabotaje. En este contexto, trascendió que están casi definidos vuelos charter a San Pablo en el marco del circuito de la Formula Uno que hará escala en Brasil en noviembre. La novedad se suma otras gestiones "en un escenario desafiante", en el que se buscará profundizar con Aerolíneas Argentinas más rutas que unan a Rosario con otros destinos del país. La compañía dominicana Arajet ya confirmó su operación desde la ciudad con vuelos directos a Punta Cana a partir del 16 de junio, mientras que Aerolíneas prepara despegar desde aquí a Miami para el inicio del Mundial de Fútbol. Avanzan gestiones para que una empresa low cost explore vuelos a Chile y Paraguay.

El nombramiento de Drovetta se produjo tras el apartamiento de Esteban Bretto al frente del directorio. La decisión fue comunicada por el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, quien consideró que "es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y que permita desarrollar el mayor potencial en cada área”.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Posicionamiento del aeropuerto

Desde Expoagro, el flamante director de la terminal aérea local adelantó sus principales objetivos al frente de la gestión. "Estamos teniendo un posicionamiento muy importante y existe una decisión política muy fuerte de salir a buscar vuelos internacionales, de salir a posicionar no solamente al aeropuerto, sino a la provincia de Santa Fe", marcó el funcionario, para repasar las gestiones en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y las reuniones cara a cara con diversas compañías aéreas, la semana, pasada en Río de Janeiro.

Arajet
Arajet es en la actualidad la única aerolínea que vuela directo desde Rosario a República Dominicana.

Arajet es en la actualidad la única aerolínea que vuela directo desde Rosario a República Dominicana.

"Hemos tenido conversaciones para explorar posibles nuevas conexiones que pueden verse acá en nuestra ciudad, en un escenario desafiante", subrayó Drovetta, quien dejó indicios en la entrevista de novedades inminentes. "Estamos trabajando para que haya más conectividades, tanto a nivel internacional como a nivel de cabotaje, porque cuando termina la época de temporada alta en el verano, por ahí se resienten un poco algunas frecuencias. Las gestiones son, sobre todo, con la Aerolínea Argentinas, para solicitarle que se sostengan trayectos, o ingresen nuevas rutas a nivel de cabotaje".

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El "Islas Malvinas" tiene mucha actividad hacia la noche y la madrugada. Entre las medianoche y las 5 de la madrugada hay dos vuelos de Copa Airlines de Panamá, otro de Gol desde San Pablo, de Latam proveniente de Río de Janeiro, otro de Latam que parte hacia Lima, Perú. Y además, vuelos de Flybondi a Maceió y Florianópolis en temporada estival. Además de todo el tráfico de cabotaje a diferentes puntos de la Argentina y sus posibles conexiones al exterior.

Aeropuerto Rosario 2.3
El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región

El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región

Rosario más conectada

A partir del 16 de junio la compañía Arajet dará inicio a sus tres vuelos semanales a Punta Cana, para conectar desde esta localidad de República Dominicana con otros 13 destinos internacionales. Arajet ya opera desde Ezeiza y Córdoba y suma a Rosario.

Fórmula Uno

Lo que generó mucha expectativa es la posibilidad de vuelos charter a San Pablo para que el público amante de la Fórmula Uno pueda llegar directo a la fecha 21 a disputarse el 8 de noviembre, para ver en el autódromo José Carlos Pace, conocido popularmente como Interlagos la elite del deporte motor. La gestiones están al frente de una operadora mayorista de turismo. En paralelo, están avanzadas las tratativas con una conocida low cost para sumarle conectividad directa a Chile y Paraguay.

>>Leer más: Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Sobre las gestiones en el Islas Malvinas, el ministro Puccini desde Expoagro. "Tenemos una importante red de gestiones permanentes, y hemos hecho un cambio de perfil. Pío (Drovetta) formaba parte del esquema de trabajo y consideramos que este cambio será positivo. Estamos procurando más vuelos para Rosario y participando en ferias internacionales. Con esta intención y estas ganas de lo que tiene que ver la conectividad miramos a Rosario como un hub (centro de operaciones) también logístico con lo que es el sistema de carga que necesitamos fortalecer. Así que estamos hablando con todas las aerolíneas para que Rosario y también Santa Fe puedan tener más conectividades. No es fácil conseguirlas porque hoy las aerolíneas también están con todas las rutas a pleno y a futuro las vamos gestionando como lo venimos haciendo" remarcó.

Aeropuerto Rosario
Vuelve una ruta tradicional al aeropuerto de Rosario, que había sido suspendida a principios de 2024.

Vuelve una ruta tradicional al aeropuerto de Rosario, que había sido suspendida a principios de 2024.

Créditos en Expoagro

En otro orden de cosas, Puccini se refirió en la feria de la agroindustria, en la que el ministro contrapuso las políticas provinciales frente al nuevo esquema económico que plantea el gobierno nacional. En tal sentido, el ministro de Desarrollo Productivo pone herramientas a disposición de los privados, como una línea de crédito a través de más de ocho entidades bancarias por unos 180 mil millones de pesos, con una bonificación de tasa, y en la que algunas líneas van hasta el 10 por ciento.

"Es un esfuerzo que hacemos con recursos de los santafesinos pero es un círculo virtuoso porque son impuestos que pagan los santafesinos, ahora vuelve el sector productivo entre quien quiere comprar y quien quiere vender, así como hemos tomado otras decisiones que han hecho que el empleo no caiga tanto, nunca se cortó la obra pública en la provincia de Santa Fe y son 40 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta o la la ley tributaria del 2026, que aquella empresa quizás tome un nuevo puesto de trabajo, un nuevo empleado lo puede absorber el pago del sueldo totalmente ingresos brutos, o sea que le saldría cero". Sobre este último punto, el ministro recordó que ya hubo 600 empresas de Santa Fe que tomaron casi 700 trabajadores en esta coyuntura. "Si el gobierno nacional implementara bajas impositivas, en la ley del cheque, en la ley del combustible, en las retenciones, si mejorara la devolución del IVA, la situación podría ser otra, sobre todo para esas empresas que están pasándola mal y quedando al costado del camino", finalizó.

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Newells: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Una camioneta y un micro de larga distancia protagonizaron un siniestro donde fallecieron los dos conductores
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Por Alvaro Torriglia
Economía

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Ovación
Newells: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Newells: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo
Economía

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo
Negocios

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños