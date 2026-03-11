Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

La Ciudad
El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
La Ciudad
Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado
La Región
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región
Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo
Salud
Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo
La Ciudad
Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's
Politica
El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario
Ovación
El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar
Ovación
Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
Política
Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027
La ciudad
Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
Motores
El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
El Mundo
EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo
Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Cultura
Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Política
Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Policiales
Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales
La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña