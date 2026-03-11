La Capital | Ovación | en vivo

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

En La Paternal y sin Ángel Di María, Central no pasó del cero ante Argentinos Juniors. Los dos tuvieron chances para ganar

11 de marzo 2026 · 17:18hs
Alejo Veliz intenta un ataque para Central en La Paternal.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz intenta un ataque para Central en La Paternal.

Central igualó 0 a 0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo de Jorge Almirón venía de ganar el clásico.

Jugada a jugada en La Paternal

Final del partido 0 a 0.

13' otra de Argentinos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031849820176978397&partner=&hide_thread=false

5' apareció Julián Fernández

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031847706163810480&partner=&hide_thread=false

Segundo tiempo en marcha.

Final del primer tiempo: 0 a 0.

27': Lo tuvo Campaz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031837309692231913&partner=&hide_thread=false

20': Casi sorprenden a Fatura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031836341311308076&partner=&hide_thread=false

17': No valía y apareció Broun

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031834726000967761&partner=&hide_thread=false

32 segundos: avisó el Bicho

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031830683694317994&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Las estadísticas de Argentinos Juniors y Central

Embed

Jorge Almirón vivió días de felicidad tras el clásico, pero para este partido apelará a un Central con varios retoques.

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Un hincha de Central y uno de Newells grabaron un video juntos en la Rocinha, la favela más famosa del mundo.

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Irán anunció que se retira del Mundial 2026 y la Fifa deberá reemplazarlo.

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

iran se baja del mundial 2026 en estados unidos: no hay condiciones para participar

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Por Martín Stoianovich

Por Gonzalo Santamaría
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Por Florencia O’Keeffe

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Elbio Evangeliste
Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Por Gonzalo Santamaría
La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Por Nicolás Maggi
Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Por Florencia O’Keeffe

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Por Mariano D'Arrigo
El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Elbio Evangeliste
Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Por Javier Felcaro
Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña