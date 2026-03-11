Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Los comerciantes afirman que el consumo creció un 3% interanual. El ticket promedio fue inferior pero hubo más volumen de operaciones por clientes buscando precios

El inicio de clases le dio un espaldarazo al consumo en calle San Luis. Útiles escolares y mochilas fueron los rubros que más se movieron.

El inicio de las clases le dio un espaldarazo al consumo en calle San Luis , donde los comerciantes afirman que se vendió un 3% más que el año pasado . Si bien el ticket promedio fue inferior , hubo más volumen de operaciones producto de las ofertas y promociones , porque los padres buscan los mejores precios . Útiles escolares y mochilas fueron los rubros que más se movieron.

En el paseo comercial sostienen que febrero mostró una leve recuperación respecto de enero . Según explicó el titular de la asociación del centro comercial, Guillermo Gulam , la actividad registró una mejora promedio del 2,4% mensual, motorizada principalmente por el movimiento vinculado al regreso a clases . En términos interanuales , estimó que las ventas crecieron alrededor de un 3% frente al mismo período de 2025.

Desde el sector aseguran que el comportamiento del consumidor cambió de manera notoria en el último tiempo . Los comerciantes detectan un público mucho más atento al precio , que compara antes de comprar y prioriza las promociones. En ese contexto, las ofertas , los descuentos en efectivo y los planes de financiación terminaron siendo determinantes para impulsar las operaciones.

“La gente está mucho más sensible al precio, compara más antes de comprar y planifica las compras”, señaló Gulam, quien además remarcó que se registró un ticket promedio más bajo pero con mayor cantidad de transacciones, un fenómeno que permitió sostener la actividad en el corredor comercial.

Los rubros que más trabajaron fueron los relacionados a artículos de librería incluidos en las listas que solicitan las escuelas y mochilas, mientras que la demanda en textil tuvo un desempeño más austero.

Estrategia de crisis

La característica histórica de calle San Luis como centro de compras de conveniencia también jugó a favor. Con locales especializados en precios competitivos y promociones permanentes, el paseo atrajo más circulación de público durante las semanas previas al inicio del ciclo lectivo. La zona funciona de manera anticíclica: cuando hay crisis, muchos consumidores que gastarían en paseos más costosos van a este centro comercial a buscar ofertas.

Esto explica, en parte, el contraste con la cifra del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) conocido ayer, que marca que las ventas minoristas en comercios registraron una nueva caída durante febrero. En Rosario, el descenso interanual fue del 5,2%, apenas por debajo de la media nacional, que se ubicó en 5,6%.

Si bien esos números consolidaron una tendencia de retracción del consumo que se viene observando desde hace varios meses, el informe indicaba que las compras se concentraron principalmente en bienes de subsistencia y artículos vinculados al inicio del ciclo escolar, producto de una reasignación del gasto de los hogares.

Visitantes

Otro dato que sorprendió a los comerciantes fue la presencia de visitantes de otras ciudades. Según Gulam, en los últimos meses se observó una mayor afluencia de turistas, que recorren el centro rosarino y se acercan al paseo comercial atraídos por la posibilidad de encontrar precios más bajos en indumentaria y artículos escolares.

"Creció el turismo en Rosario y muchos nos visitan para aprovechar los buenos precios. Actualmente estamos estudiando algún tipo de promoción para ofrecer a los visitantes, ya que con los eventos y la mejora en seguridad notamos que Rosario se está posicionando como destino de paseo", destacó.

Promociones y ofertas

En la misma línea se expresó Begoña Amatriain, presidenta de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de Rosario y comerciante textil con locales en la zona y algunos shoppings de la ciudad. Según explicó, el desempeño de la temporada estuvo fuertemente ligado a las promociones que ofrecieron los negocios.

“Las compras estuvieron muy basadas en promociones, ya sea descuentos en efectivo o promos bancarias con buenas cuotas. En consulta con el grupo de comerciantes, la mayoría coincidimos en que todo lo relacionado con indumentaria y comienzo de clases tuvo más o menos el mismo comportamiento”, señaló.

Amatriain agregó que los locales que ofrecieron más beneficios fueron los que lograron captar mayor cantidad de clientes, incluso con tickets ajustados. “La gente siempre elige los locales que tienen beneficios, ya sea descuentos en efectivo o promociones bancarias”, remarcó.

Entre los productos más buscados durante este período se destacaron, en el rubro indumentaria, jeans básicos, buzos y camperas escolares.

Para los comerciantes, el balance general del inicio de clases es positivo. Aunque el gasto por compra fue menor, el aumento en la cantidad de clientes y el movimiento generado por las promociones permitió cerrar la temporada con números levemente mejores que los del año pasado.