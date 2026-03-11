La Capital | La Ciudad | Di María

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

La iniciativa forma parte de la actualización que se realizará del guion expositivo de cara a los Juegos Suramericanos que se disputarán en la provincia desde el 12 de septiembre

Carina Bazzoni

Carina Bazzoni

11 de marzo 2026
El Museo del Deporte

El Museo del Deporte, en Rosario, sumará un espacio dedicado a Di María. 

Angel Di María, el pibe que aprendió a jugar al fútbol en el club El Torito, el que recorría 9 kilómetros en la bicicleta Graciela que conducía su mamá para ir a entrenar a Rosario Central, el campeón del mundo con la selección nacional y el que volvió al canaya para romperla en la cancha, tendrá su propio espacio en el Museo del Deporte Santafesino.

La creación de la muestra que le rendirá homenaje forma parte de la actualización a la que se someterá al centro cultural de Ayacucho al 4800 de cara a los próximos Juegos Suramericanos que se disputarán en la provincia del 12 al 26 de septiembre. El encuentro contará con la participación de 4.000 deportistas de 15 países del continente y Rosario será una de sus principales sedes.

La renovación del guion museográfico será realizada empresa Museos Deportivos SA, la misma firma que se encargó de montar el espacio cultural en 2019 y desarrolló los museos de Boca y River; el estado Maracaná y el Flamengo (ambos en Brasil).

En el decreto que avala su contratación (el número 0353/2026) se explican los motivos de la iniciativa. Según detalla, el Comité Organizador Local de los Juegos Suramericanos "considera necesaria y oportuna la actualización integral del contenido del Museo del Deporte Santafesino de la ciudad de Rosario, el cual no ha recibido intervenciones significativas desde su inauguración en el año 2019".

Sobre todo porque en los últimos seis años, se desarrollaron "eventos deportivos de gran relevancia que no están representados, como las últimas Copas Américas y del Mundo en las que Argentina se consagró campeona, así como los Juegos Olímpicos de Tokio y París, los Juegos Suramericanos y la presencia de deportistas que hoy no están visibilizados".

La renovación de los espacios de exposición demandará una inversión de $ 1.001.859.500, afrontada con el presupuesto provincial.

El espacio Di María

La actualización del Museo del Deporte sumará espacios el recuerdo de estos eventos deportivos que hicieron vibrar a todo el país y tuvieron a deportistas santafesinos entre sus protagonistas. "Cuando el museo se inauguró, a principios de 2019, se organizaron las muestras en función de los logros del deporte y los deportistas santafesinos hasta eses momento. Después vinieron los años de pandemia y la inestabilidad económica posterior en los cuales no hubo una decisión política de actualizar su contenido", explicó la Ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda.

Por eso, consideró, la llegada de los Juegos Suramericanos es una oportunidad para potenciar el centro cultural, renovando su atractivo turístico y educativo y reconociendo a los nuevos referentes deportivos.

image - 2023-12-02T211504.290.png
Lionel Messi es rosarino y tendrá su justo homenaje en su ciudad, en el Museo del Deporte Santafesino.

Lionel Messi es rosarino y tendrá su justo homenaje en su ciudad, en el Museo del Deporte Santafesino.

Hace un año y medio, el museo sumó un espacio dedicado exclusivamente al capitán de la selección nacional, Lionel Messi. Allí se exhiben un balón y un botín de oro, trofeos originales donados por el rosarino, y una réplica de la Copa de Mundo. También hay camisetas y diferentes dispositivos multimedia para conocer más sobre su vida.

Ahora, con la actualización del guion museográfico, se sumará también el "espacio Di María". Desde el ministerio de Cultura ya se iniciaron conversaciones con la familia del jugador para ofrecerles donar algunos objetos relacionados con su carrera deportiva. ¿La figurita difícil? Alguna de las camisetas que usó en los partidos del último Mundial.

"Es un homenaje de la ciudad a uno de sus ídolos máximos. El museo ya contaba con un espacio Messi y ahora sumará uno Di María", apuntó Rueda y recordó que la renovación del centro cultural dedicado al deporte forma parte de un plan de refacción que incluye a los edificios de todos los museos de la provincia, como el Julio Marc, el Gallardo y el Rosa Galisteo, también en obras.

Totems para los clubes de barrio

Otra de las novedades que tendrá la actualización del Museo del Deporte es la incorporación de dos tótems donde se reunirá la historia de los 1.200 clubes que existen en la provincia. Allí se sumarán contenidos sobre cada una de estas instituciones, muchas de ellas formadoras de atletas destacados en el ámbito nacional e internacional.

Las obras, asegura Rueda, deberán terminarse en tiempo récord, ya que la inauguración está prevista para septiembre, cuando la zona sur se moverá al compás de los Juegos Suramericanos. A pocos metros del museo funcionará la villa olímpica que alojará a los deportistas y el centro acuático donde se desarrollarán las pruebas de natación, waterpolo, nado sincronizado y saltos ornamentales.

museo del Deporte_DSC7530.jpg
Museo del Deporte

Museo del Deporte

"La idea es que los deportistas que participan de los juegos y todas las personas que por esos días estén en la ciudad puedan conocer la potencia deportiva y cultural que tiene la provincia de Santa Fe", apuntó la ministra.

El Museo del Deporte propone una emotiva recorrida por la historia del deporte santafesino. Los contenidos se producen a través de dispositivos lúdicos y relatos que recrean los hechos, los protagonistas y los momentos inolvidables del deporte. Además de poner en valor los objetos exhibidos, trofeos, camisetas, cascos y autos.

Está ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario, en el predio del ex Batallón 121, en el parque Héroes de Malvinas, entre las calles Ayacucho, Lamadrid, Las Heras y Pasaje Juárez. El edificio cuenta además con una gran pantalla led de alta definición, de 24 metros de largo por 14 de alto, donde en junio se proyectarán los partidos del Mundial de Futbol.

