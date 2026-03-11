La Capital | Zoom | Timothée Chalamet

"Es ignorancia": el director Dudamel se sumó a las críticas contra Timothée Chalamet

El venezolano cuestionó las polémicas declaraciones del actor y recordó que "el cine es resultado de la ópera, de la música, de todo este tipo de cosas"

11 de marzo 2026
Es ignorancia: el director Dudamel se sumó a las críticas contra Timothée Chalamet

El célebre director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel afirmó que el actor Timothée Chalamet mostró ignorancia cuando el actor nominado al Oscar aseguró que “a nadie le importa” la ópera y el ballet.

“Lamentablemente, a veces es un poco de ignorancia pero, miren, por eso tenemos que abrir más espacios para que la gente se conecte con la música clásica”, dijo Dudamel durante un evento el martes por la noche para anunciar la programación de su primera temporada como director musical de la Filarmónica de Nueva York.

Dudamel habló desde el escenario del David Geffen Hall del Lincoln Center ante un público que, además de periodistas, incluía a donantes, músicos, miembros de la junta de la orquesta, líderes comunitarios y compositores, quienes aplaudieron sus declaraciones.

Durante una conversación con el también actor Matthew McConaughey en un foro público de CNN y Variety en la Facultad de Comunicación Moody de la Universidad de Texas en Austin en febrero, McConaughey le preguntó a Chalamet si la reducción de la capacidad de atención del público influyó en las decisiones de los estudios cinematográficos sobre el contenido de las películas, obligando a incluir más acción desde el inicio.

“Admiro a la gente —y yo mismo lo he hecho— que va a un programa de entrevistas y dice: tenemos que mantener vivos los cines. Tenemos que mantener vivo este género", sostuvo entonces Chalamet, y añadió: “Y otra parte de mí siente que, si la gente quiere verlo —como ‘Barbie’, como ‘Oppenheimer’—, van a ir a verlo y se van a esforzar por ser ruidosos y orgullosos al respecto. Y no quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas, donde es como: mantengan esto vivo, aunque a nadie le importe esto ya".

Y añadió: "Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos de audiencia”.

Chalamet, quien recibió su tercera nominación a los premios de la Academia por “Marty Supreme”, provocó con sus comentarios una reacción adversa por parte de organizaciones artísticas.

“Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que hacer las cosas con conocimiento, con hechos. Creo que tenemos que decirle a la generación joven lo contrario”, dijo Dudamel, y aseveró que “es muy gracioso: el cine es resultado de la ópera, de la música, de todo este tipo de cosas”.

Matías Tarnopolsky, director ejecutivo de la Filarmónica de Nueva York, estaba sentado junto a Dudamel y le hizo una oferta pública a Chalamet: “Puede sentarse conmigo cuando quiera. Le daré una entrada gratis y está invitado a venir a escuchar a la Filarmónica de Nueva York”.

Dudamel, de 45 años, figura entre los directores de orquesta más famosos del mundo. Dejará la Filarmónica de Los Ángeles este verano tras 17 temporadas como director musical para asumir el mismo puesto con la orquesta neoyorquina.

En un momento, Dudamel fingió no saber quién era Chalamet. “¿Cómo se llama aquel?”, bromeó mientras el público se reía.

“Esa manera de pensar tiene que terminar”, sentenció Dudamel. “La música renace todo el tiempo y nos trae los valores de la empatía a través de la belleza de lo que es. Así que esta es la realidad de la música. Esta es la verdadera dimensión de la música y necesitamos eso más para nuestros jóvenes”.

